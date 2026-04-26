Забудьте о пионах: языковеды назвали правильный вариант названия цветка

Каждую весну сады и прилавки цветочных магазинов наполняются пышными розовыми и белыми цветами. Однако, любуясь этой красотой, многие из нас допускают досадную ошибку, называя растение «пионом». Специалисты отмечают, что такой вариант является только разговорной формой, не соответствующей нормам литературного языка.

Языковеды отмечают, что в украинском языке существует только один правильный вариант для названия этого декоративного растения.

«Единственный нормативный вариант на украинском — півонія. Слово пион в украинском языке существует, но имеет совсем другое значение — в физике или военной терминологии, и к цветам не относится», — отмечают эксперты.

В частности, в Словаре украинского языка (СУМ) четко зафиксирована форма «пиона», которую описывают как многолетнее декоративное растение с большими цветами разных цветов. Использование слова «пион» по цветам является лексической ошибкой, которой следует избегать.

Название растения имеет глубокие корни. Она происходит от латинского «Paeonia», что тесно связано с древнегреческой мифологией. С давних времен этот цветок считали не только украшением, но и мощным символом исцеления и защиты.

В украинской культуре пион занимает особое место. Она традиционно ассоциируется с обилием, страстной любовью и считается оберегом дома. Интересно, что в Китае ее уважают как настоящую «королевую цветов», подчеркивая ее величие и красоту.

Напомним, филологиня Светлана Чернышева обратила внимание на распространенное употребление суржичного названия «анютины глазки» для весеннего цветка, подчеркнув, что украинский язык имеет собственные аутентичные соответствия.

Наиболее употребительными народными названиями этого цветка являются «братцы» или «братчики». Именно такие варианты были закреплены в украинской языковой традиции и использовались классиками литературы.

Официальным ботаническим названием растения является «фиалка трехцветная». Также в словарях встречаются другие поэтические варианты — «кукушкины туфли», «братик-и-сестрица» или «Иван-и-Марья». Специалисты отмечают, что все эти названия являются удельно украинскими и подтверждены словарями и ботаническими справочниками.