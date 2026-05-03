РФ вдарила по Одещині: є загиблі та поранені (фото)

Російський терор Одещини: через нічну атаку дронів двоє загиблих та п'ятеро поранених / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

У ніч на 3 травня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, росіяни продовжили завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало.

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два будинки пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури.

«Пожежі, що виникли, наразі ліквідовані рятувальниками. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини», — зазначив голова ОВА.

Зокрема, російські війська атакували Чорноморську міську територіальну громаду на Одещині. Про це розповів її голова Василь Гуляєв.

За його словами, під удар потрапили житлові будинки. Зокрема, один із приватних будинків був повністю зруйнований, ще 6 пошкоджені. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Є постраждалі люди.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 травня росіяни також атакували Одеську області. Вони вдарили по портовій інфраструктурі.

