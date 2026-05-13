Картофельные котлеты с сыром и томатным соусом: оригинальный рецепт
Вчерашнее картофельное пюре, кусок сыра, немного муки, и на столе появляются хрустящие котлеты с тягучей серединкой и ароматным томатно-перечным соусом.
Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте, который идеально вписывается в современную кулинарную философию минимальных отходов. Идея проста и актуальна: использовать остатки пищи, чтобы создавать новые полноценные блюда. Автор отмечает, что не любит расточительство продуктов.
Ингредиенты
Для котлет
картофельное пюре (без молока и масла) 450 г
сыр Гауда 200 г
пшеничная мука 100 г
соль ¼ ч. л
перец ¼ ч. л
яйцо 1 шт.
панировочные сухари 100 г
сладкая паприка ½ ч. л
масло
Для томатно-перечного соуса
томатный соус 150 мл
красный перец ½ шт.
оливковое масло 1 ч. л
щепотка сахара
чеснок 1 зубчик
соль
перец
чили
сушеный орегано ½ ч. л
базилик ½ ч. л
свежая петрушка
Приготовление
Картофельное пюре размять до однородности, оно должно быть без добавления молока или масла, чтобы масса оставалась плотной.
Добавить яйцо, муку, соль, перец и паприку.
Замесить тесто, похожее по консистенции на массу для клецок. Если оно слишком липкое, можно подсыпать еще немного муки.
Из картофельной массы сформировать плоские лепешки.
В центр каждой положить кусочек сыра и аккуратно защипнуть края, сформировать котлеты.
Обвалять их в панировочных сухарях.
Котлеты выложить на противень с пергаментом.
Слегка сбрызнуть маслом или пройтись кисточкой по поверхности.
Выпекать при 200°C примерно 20-25 мин, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
На сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и быстро обжарить.
Далее добавить красный перец, томатный соус, соль, перец и щепотку сахара.
Проварить, пока перец станет мягким.
Затем все взбить до однородной текстуры блендером, вернуть на огонь и немного уварить до легкого загустения.
В конце добавить орегано, базилик и свежую петрушку.
Эти котлеты — классический пример того, как домашняя кухня может быть одновременно простой, экономной и очень «уютной». Хрустящая корочка, мягкая картофельная основа и растопленный сыр внутри создают знакомый, почти детский вкус.
Этот рецепт больше, чем просто блюдо, это маленький манифест современной кухни, где важны не только ингредиенты, но и отношение к ним. И, возможно, именно такие простые рецепты сегодня формируют важнейшую кулинарную эстетику.