Картофельные котлеты с сыром и томатным соусом: оригинальный рецепт

Картофельные котлеты с сыром и томатным соусом instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте, который идеально вписывается в современную кулинарную философию минимальных отходов. Идея проста и актуальна: использовать остатки пищи, чтобы создавать новые полноценные блюда. Автор отмечает, что не любит расточительство продуктов.

Ингредиенты

Для котлет

картофельное пюре (без молока и масла) 450 г

сыр Гауда 200 г

пшеничная мука 100 г

соль ¼ ч. л

перец ¼ ч. л

яйцо 1 шт.

панировочные сухари 100 г

сладкая паприка ½ ч. л

масло

Для томатно-перечного соуса

томатный соус 150 мл

красный перец ½ шт.

оливковое масло 1 ч. л

щепотка сахара

чеснок 1 зубчик

соль

перец

чили

сушеный орегано ½ ч. л

базилик ½ ч. л

свежая петрушка

Приготовление

Картофельное пюре размять до однородности, оно должно быть без добавления молока или масла, чтобы масса оставалась плотной. Добавить яйцо, муку, соль, перец и паприку. Замесить тесто, похожее по консистенции на массу для клецок. Если оно слишком липкое, можно подсыпать еще немного муки. Из картофельной массы сформировать плоские лепешки. В центр каждой положить кусочек сыра и аккуратно защипнуть края, сформировать котлеты. Обвалять их в панировочных сухарях. Котлеты выложить на противень с пергаментом. Слегка сбрызнуть маслом или пройтись кисточкой по поверхности. Выпекать при 200°C примерно 20-25 мин, пока они не станут золотистыми и хрустящими. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и быстро обжарить. Далее добавить красный перец, томатный соус, соль, перец и щепотку сахара. Проварить, пока перец станет мягким. Затем все взбить до однородной текстуры блендером, вернуть на огонь и немного уварить до легкого загустения. В конце добавить орегано, базилик и свежую петрушку.

Эти котлеты — классический пример того, как домашняя кухня может быть одновременно простой, экономной и очень «уютной». Хрустящая корочка, мягкая картофельная основа и растопленный сыр внутри создают знакомый, почти детский вкус.

Этот рецепт больше, чем просто блюдо, это маленький манифест современной кухни, где важны не только ингредиенты, но и отношение к ним. И, возможно, именно такие простые рецепты сегодня формируют важнейшую кулинарную эстетику.

