Картофельные котлеты с сыром и томатным соусом: оригинальный рецепт

Вчерашнее картофельное пюре, кусок сыра, немного муки, и на столе появляются хрустящие котлеты с тягучей серединкой и ароматным томатно-перечным соусом.

Картофельные котлеты с сыром и томатным соусом instagram.com/pysznieczyprzepysznie

Фудблогер Monika Molecka рассказала о рецепте, который идеально вписывается в современную кулинарную философию минимальных отходов. Идея проста и актуальна: использовать остатки пищи, чтобы создавать новые полноценные блюда. Автор отмечает, что не любит расточительство продуктов.

Ингредиенты

Для котлет

  • картофельное пюре (без молока и масла) 450 г

  • сыр Гауда 200 г

  • пшеничная мука 100 г

  • соль ¼ ч. л

  • перец ¼ ч. л

  • яйцо 1 шт.

  • панировочные сухари 100 г

  • сладкая паприка ½ ч. л

  • масло

Для томатно-перечного соуса

  • томатный соус 150 мл

  • красный перец ½ шт.

  • оливковое масло 1 ч. л

  • щепотка сахара

  • чеснок 1 зубчик

  • соль

  • перец

  • чили

  • сушеный орегано ½ ч. л

  • базилик ½ ч. л

  • свежая петрушка

Приготовление

  1. Картофельное пюре размять до однородности, оно должно быть без добавления молока или масла, чтобы масса оставалась плотной.

  2. Добавить яйцо, муку, соль, перец и паприку.

  3. Замесить тесто, похожее по консистенции на массу для клецок. Если оно слишком липкое, можно подсыпать еще немного муки.

  4. Из картофельной массы сформировать плоские лепешки.

  5. В центр каждой положить кусочек сыра и аккуратно защипнуть края, сформировать котлеты.

  6. Обвалять их в панировочных сухарях.

  7. Котлеты выложить на противень с пергаментом.

  8. Слегка сбрызнуть маслом или пройтись кисточкой по поверхности.

  9. Выпекать при 200°C примерно 20-25 мин, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

  10. На сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельченный чеснок и быстро обжарить.

  11. Далее добавить красный перец, томатный соус, соль, перец и щепотку сахара.

  12. Проварить, пока перец станет мягким.

  13. Затем все взбить до однородной текстуры блендером, вернуть на огонь и немного уварить до легкого загустения.

  14. В конце добавить орегано, базилик и свежую петрушку.

Эти котлеты — классический пример того, как домашняя кухня может быть одновременно простой, экономной и очень «уютной». Хрустящая корочка, мягкая картофельная основа и растопленный сыр внутри создают знакомый, почти детский вкус.

Этот рецепт больше, чем просто блюдо, это маленький манифест современной кухни, где важны не только ингредиенты, но и отношение к ним. И, возможно, именно такие простые рецепты сегодня формируют важнейшую кулинарную эстетику.

