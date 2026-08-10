Начинается с обычного звонка: в Украине распространяется новая опасная схема мошенников

Мошенники / © Getty Images

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В Украине распространяется новая опасная мошенническая схема. Афересты запугивают граждан уголовной ответственностью, склоняя их к исполнению преступлений.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Правоохранители недавно задокументировали один из подобных фактов в Киеве. 69-летнему киевлянину, ранее купившему онлайн биологические добавки, позвонил неизвестный. Собеседник представился работником СБУ и заявил, что приобретенные препараты якобы были российского производства, а потому мужчина вроде бы «спонсировал государство-агрессора».

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Тогда он запугал пенсионера уголовной ответственностью, но он мог ее избежать, если тот заберет из тайника гранату и бросит его на территории автозаправочной станции.

«Поддавшись запугиванию, мужчина выполнил преступное указание. В результате происшествия был поврежден автомобиль, находившийся на территории АЗС. Уголовное производство расследуется как террористический акт», — отметили в Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции или любого другого правоохранительного органа никогда не требуют от граждан передавать деньги или материальные ценности якобы для их проверки или избегания ответственности. Так же правоохранители не дают указаний совершать какие-либо противоправные действия.

«Если вы получили подобный звонок — не следуйте указаниям, не передавайте деньги или личные данные, не поддавайтесь психологическому давлению и немедленно сообщите об этом по номеру 102», — обратились к украинцам.

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Мошеннические схемы в Украине — что известно

Напомним, украинские компании начали получать анонимные письма от мошенников, в которых требуют деньги. Если они этого не сделают, то бизнес пострадает от российских обстрелов.

В Госспецсвязи рассказали, что мошенники якобы от имени сотрудников СБУ обвиняют украинцев в государственной измене и требуют деньги за «закрытие дела».

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