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Этот день запомнится надолго - прогноз магнитной бури на 21 сентября
Впервые за длительный чай геомагнитная ситуация порадует метеозависимых людей. В понедельник не прогнозируется магнитная буря.
Сегодня, 21 сентября, магнитная буря не ожидается. Более того, этот день может стать одним из самых спокойных за весь месяц.
Эксперты говорят, что в период с 18 по 21 сентября ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия. Магнитное поле Земли окончательно успокоится, и в начале недели никаких бурь не предвидится.
Следует помнить, что солнечная активность остается динамической, и прогнозы могут корректироваться.
Солнечные вспышки — внезапные выбросы энергии, возникающие при искривлении и повторном соединении магнитных полей вокруг солнечных пятен. Они делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Вспышки класса X представляют собой мощные извержения.
Как облегчить самочувствие
Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:
пить достаточно воды
больше отдыхать
не перегружать организм физическими нагрузками
ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе
контролировать АД, если есть соответствующие заболевания
избегать стресса и полноценно высыпаться