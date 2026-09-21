Этот день запомнится надолго - прогноз магнитной бури на 21 сентября

Мощные удары не ожидаются

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Сегодня, 21 сентября, магнитная буря не ожидается. Более того, этот день может стать одним из самых спокойных за весь месяц.

Эксперты говорят, что в период с 18 по 21 сентября ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия. Магнитное поле Земли окончательно успокоится, и в начале недели никаких бурь не предвидится.

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Следует помнить, что солнечная активность остается динамической, и прогнозы могут корректироваться.

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Солнечные вспышки — внезапные выбросы энергии, возникающие при искривлении и повторном соединении магнитных полей вокруг солнечных пятен. Они делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Вспышки класса X представляют собой мощные извержения.

Как облегчить самочувствие

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:

пить достаточно воды

больше отдыхать

не перегружать организм физическими нагрузками

ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе

контролировать АД, если есть соответствующие заболевания

избегать стресса и полноценно высыпаться

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