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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Этот день запомнится надолго - прогноз магнитной бури на 21 сентября

Впервые за длительный чай геомагнитная ситуация порадует метеозависимых людей. В понедельник не прогнозируется магнитная буря.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Мощные удары не ожидаются

Мощные удары не ожидаются

Сегодня, 21 сентября, магнитная буря не ожидается. Более того, этот день может стать одним из самых спокойных за весь месяц.

Эксперты говорят, что в период с 18 по 21 сентября ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия. Магнитное поле Земли окончательно успокоится, и в начале недели никаких бурь не предвидится.

Следует помнить, что солнечная активность остается динамической, и прогнозы могут корректироваться.

Солнечные вспышки — внезапные выбросы энергии, возникающие при искривлении и повторном соединении магнитных полей вокруг солнечных пятен. Они делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Вспышки класса X представляют собой мощные извержения.

Как облегчить самочувствие

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:

  • пить достаточно воды

  • больше отдыхать

  • не перегружать организм физическими нагрузками

  • ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе

  • контролировать АД, если есть соответствующие заболевания

  • избегать стресса и полноценно высыпаться

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