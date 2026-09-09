"Це все ще Польща?": синьо-жовта розмітка біля школи спричинила бурхливу реакцію

Місця для паркування K+R / © Hyde Park Raszyn на Facebook

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У польському містечку Рашині, передмісті Варшави, дорожня розмітка біля місцевої школи, виконана у синьо-жовтих кольорах, спричинила гостру суспільну дискусію. Частина місцевих жителів та користувачів соцмереж вирішила, що кольори можуть бути пов’язані з Україною, а деякі навіть припустили, що паркувальні місця нібито призначені «тільки для українців».

Про це пише видання Wirtualna Polska.

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Йдеться про зони Kiss and Ride («Поцілуй і їдь»), облаштовані біля школи для батьків, які привозять дітей. Вони призначені для короткочасної зупинки, щоб висадити дитину, після чого водій має продовжити рух. Така організація простору має запобігати блокуванню дороги та створювати безпечніші умови для школярів.

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Втім, синьо-жовте оформлення розмітки викликало у частини мешканців Рашина асоціації з українським прапором. Як зазначає Wirtualna Polska, деякі люди сприйняли появу таких місць як можливий жест підтримки українських учнів, а в окремих випадках це стало приводом для значно гостріших припущень.

Одна з мешканок міста розповіла журналістам, що спочатку була шокована, коли побачила нову розмітку, оскільки подумала, що «вже починає щось коїтися». Інші співрозмовники видання також підтвердили, що синьо-жовті кольори викликали у них асоціації з українським прапором.

На тлі дискусії ситуацію використали й польські політики. Зокрема, депутат від партії «Конфедерація» Конрад Беркович навіть поставив під сумнів польську державність, коментуючи появу синьо-жовтих паркувальних місць. «Це все ще Польща?» — поставив він дивне риторичне запитання.

Водночас у владі гміни Рашин пояснили, що жодного особливого зв’язку з Україною ця розмітка не має. Заступниця війта гміни Анета Вротна наголосила, що зона Kiss and Ride призначена для всіх мешканців, які привозять дітей до місцевих шкіл і мають швидко їх висадити.

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За її словами, роботи над розміткою ще не завершені. На ній мають з’явитися написи Kiss and Ride та позначення K+R, а навколо кольорової зони буде нанесена біла рамка відповідно до європейських стандартів. Таким чином, у гміні розраховують остаточно пояснити призначення місць і припинити їхні неоднозначні трактування.

© Hyde Park Raszyn на Facebook

Wirtualna Polska зазначає, що історія в Рашині стала показовим прикладом того, як звичайний елемент міської інфраструктури може перетворитися на предмет політичних суперечок та інтерпретацій на тлі поширення фейків і дезінформації.

Нагадаємо, політичні маніпуляції перед виборами та суперечки довкола історичної пам’яті перетворюють побутову неприязнь на хвилю насилля проти українців у Польщі.

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