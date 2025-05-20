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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп заявив, що Путін хоче миру — CNN

Трамп заявив, що вірить у прагнення Росії до миру з Україною, а також анонсував початок переговорів щодо припинення війни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Після двогодинної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок президент Дональд Трамп заявив журналістам у Рожевому саду, що вірить, що російський лідер хоче миру з Україною.

«Так», – сказав президент CNN, коли його запитали, чи вважає він, що Путін хоче миру.

Президент повторив «Так», коли інший репортер запитав, чи довіряє він Путіну.

А у своєму виступі з Рожевого саду Трамп сказав аудиторії: «Я думаю, що після розмови досягнуто певного прогресу».

«Там жахлива ситуація щотижня гине 5000 молодих людей, тому, сподіваюся, ми щось зробили. Ми також поговорили з керівниками більшості європейських країн, і ми намагаємося завершити всю цю справу. Яка шкода, що вона взагалі почалася», — додав Трамп.

У дописі на своїй платформі Truth Social після дзвінка Трамп написав: «Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, ПРИПИНЕННЯ війни».

Нагадаємо, що перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.

Згодом Зеленський сам розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.

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