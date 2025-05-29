Китай разместил самые современные бомбардировщики на спорном острове: что это значит

Китайский бомбардировщик H-6 / © Associated Press

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Китай в мае разместил два своих высокотехнологичных дальнобойных бомбардировщика H-6 на острове Вуди в составе архипелага Парасел, что подтверждают спутниковые изображения. Это первая подобная операция с 2020 года, которая, по мнению некоторых экспертов, является четким сигналом об амбициях Пекина в регионе.

Об этом пишет Reuters.

Развертывание китайских бомбардировщиков произошло на фоне обострения отношений с Филиппинами, военной активности вокруг Тайваня и накануне форума по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который состоится в ближайшие дни.

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«Китаю не нужно держать свои дальнобойные бомбардировщики на Параселах, поэтому это выглядит как всесторонний сигнал — и Филиппинам, и США, и всем остальным, кто вовлечен», — прокомментировал эксперт по вопросам обороны из сингапурской Школы международных исследований имени С. Раджаратна Коллин Ко.

Форум Shangri-La Dialogue в Сингапуре 30 мая откроет президент Франции Эмманюэль Макрон, а 31 мая с выступлением о подходе администрации президента США Дональда Трампа к региону выступит министр обороны Пит Хегсет.

Также ожидается редкое появление британского авианосца в Южно-Китайском море в июне. Накануне мартовского визита Хэгсета на Филиппины, где он подтвердил «железобетонную преданность» США своим союзникам, спутники зафиксировали полет двух H-6 над спорной территорией — отмелью Скарборо.

Аналитики пристально наблюдают за перемещением H-6, ведь эти самолеты, созданные на основе советского дизайна 1950-х годов, получили серьезное обновление — теперь они могут нести противокорабельные ракеты, крылатые ракеты большой дальности, а некоторые модификации — и ядерные боеголовки.

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Эти бомбардировщики, которые представляют серьезную угрозу для американских военных баз в регионе, участвовали в военных учениях вблизи Тайваня осенью 2024 года, а в июле совершили беспрецедентный полет вблизи материковой части США.

Спутниковый снимок китайских бомбардировщиков H-6 на острове архипелага Парасел / © Maxar Technologies

Что известно о китайских бомбардировщиках H-6?

Бомбардировщик H-6 — это китайская адаптация советской разработки 1950-х годов, подобно американскому B-52. В обновленном виде H-6 стал ключевым компонентом воздушной мощи КНР — с современными двигателями, электроникой и вооружением.

Спутниковые фото компании Maxar Technologies показывают два H-6 на взлетно-посадочной полосе острова Вуди 19 мая. В тот же день другие снимки зафиксировали присутствие двух транспортных самолетов Y-20 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, который имеет стратегическое значение для командования воздушно-морскими операциями.

По данным некоторых экспертов, эти самолеты могли прибыть на остров 17 мая и находились там до 23 мая.

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Основатель open-source платформы PLATracker Бен Льюис считает, что размещение H-6 на острове вряд ли имеет постоянный характер.

«Ротация сил на таких базах, особенно высокого уровня как H-6, обеспечивает для НОАК (Народно-освободительной армии Китая) элемент защиты сил», — сказал Льюис.

Согласно данным Международного института стратегических исследований (Лондон), в Южном театре операций НОАК функционируют два полка этих самолетов. Обычно они базируются на хорошо укрепленных авиабазах на материке, где имеют больше шансов выдержать возможный удар США.

Зато США имеют боевые авиакрылья в Японии, авианосную ударную группу в регионе и военно-воздушную базу на острове Гуам, где размещены B-52.

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Что известно о претензиях Пекина на Южно-Китайское море?

Китай претендует на примерно 90% Южно-Китайского моря на основе так называемой «девятирисковой линии» (Nine-Dash Line), которая охватывает значительную часть моря — от острова Хайнань до вод, прилегающих к побережью Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама и Индонезии. Эту линию впервые нанесло на карту в 1947 году китайское националистическое правительство, а затем приняло правительство КНР. Пекин заявляет, что имеет историческое право на эти воды, ссылаясь на древние китайские морские экспедиции и карты .

Китай фактически оккупировал несколько архипелагов и построил военные объекты на спорных островах. Это Парасельские острова (Сиша), Спратли (Наньша) и Милина Скарборо (Хуанъяньдао).

В 2016 году Постоянный арбитражный суд в Гааге, по иску Филиппин, вынес решение против Китая. Признано, что Пекин не имеет «исторических прав» на воды, обозначенные «девятирисковой линией». Признано, что искусственные острова не имеют права на собственную исключительную экономическую зону. Китай отказался признавать решение, заявив, что трибунал не имеет юрисдикции.

К слову, накануне стало известно, что по данным военных из Тайваня, США и аналитиков, Китай наращивает потенциал для быстрой эскалации, проводя активные воздушно-десантные учения, внедряя новейшие артиллерийские системы и увеличивая уровень боевой готовности подразделений, которые могут быть задействованы в возможном вторжении на Тайвань.

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