Россияне вплотную подошли к Юнаковке: DeepState заявляет об угрозе для Сумм

Армия РФ. / © Associated Press

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Российские военные нацелились на населенный пункт Хотинь и Юнаковку в Сумской области. Сейчас в серой зоне находятся Водологи, Владимировка и Константиновка.

Об этом сообщает информационный OSINT-проект DeepState.

Россияне пытаются подойти ближе к селам Хотинь и Юнаковку, а также пытаются штурмовать. По словам аналитиков, ситуация имеет неутешительные перспективы.

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"К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует совершать штурмовые действия в направлении деревни. Юноша имеет много домов, которые станут возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять эту деревню и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов".

В населенных пунктах Водологи, Владимировка и Константиновка продолжаются активные штурмовые действия. По данным аналитиков, нет четкого подтверждения их оккупации.

"Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону и самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке. Для нас важна точная и проверенная информация, а не скорость обозначений, и после установления реальной обстановки будут проведены соответствующие изменения на карте", - отметили аналитики.

Напомним, глава Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. В частности, возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Враг действует малыми группами, пытается проникать в пограничные деревни.

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Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что Россия хочет перерезать логистику Сумщины, а также обеспечивать свои войска. Враг пытается наступать полями, минуя леса через заминированные и разрушенные дороги.

Дата публикации 11:12, 28.05.25 Количество просмотров 145 Сейчас! Враг сунет сразу на нескольких направлениях! Новые захваты территорий! Эксклюзив из передовой