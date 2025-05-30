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- Украина
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Россияне вплотную подошли к Юнаковке: DeepState заявляет об угрозе для Сумм
Армия РФ нацелилась на населенный пункт Хотинь, а также Юнаковку в приграничные Сумщины.
Российские военные нацелились на населенный пункт Хотинь и Юнаковку в Сумской области. Сейчас в серой зоне находятся Водологи, Владимировка и Константиновка.
Об этом сообщает информационный OSINT-проект DeepState.
Россияне пытаются подойти ближе к селам Хотинь и Юнаковку, а также пытаются штурмовать. По словам аналитиков, ситуация имеет неутешительные перспективы.
"К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует совершать штурмовые действия в направлении деревни. Юноша имеет много домов, которые станут возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять эту деревню и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов".
В населенных пунктах Водологи, Владимировка и Константиновка продолжаются активные штурмовые действия. По данным аналитиков, нет четкого подтверждения их оккупации.
"Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону и самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке. Для нас важна точная и проверенная информация, а не скорость обозначений, и после установления реальной обстановки будут проведены соответствующие изменения на карте", - отметили аналитики.
Напомним, глава Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. В частности, возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Враг действует малыми группами, пытается проникать в пограничные деревни.
Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что Россия хочет перерезать логистику Сумщины, а также обеспечивать свои войска. Враг пытается наступать полями, минуя леса через заминированные и разрушенные дороги.