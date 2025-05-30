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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

На Донетчине дрон РФ попал в жилой дом — под завалами люди

Российский дрон влетел в дом на Донетчине — разрушено несколько этажей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

В Донецкой области, в Белозерском, российский БпЛА попал в жилую пятиэтажку.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Частично разрушены квартиры от третьего до пятого этажей. Возник пожар площадью 100 кв. метров, который спасатели ликвидировали. Предварительно под завалами могут находиться еще два человека», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Последствия атаки

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, ночью оккупанты дронами атаковали Харьков. В ОВА сообщили о попадании в троллейбусное депо. Один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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