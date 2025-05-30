Последствия атаки

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В Донецкой области, в Белозерском, российский БпЛА попал в жилую пятиэтажку.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Частично разрушены квартиры от третьего до пятого этажей. Возник пожар площадью 100 кв. метров, который спасатели ликвидировали. Предварительно под завалами могут находиться еще два человека», — говорится в сообщении.

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Последствия атаки

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Последствия атаки

Напомним, ночью оккупанты дронами атаковали Харьков. В ОВА сообщили о попадании в троллейбусное депо. Один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений.