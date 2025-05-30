Наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

На Донеччині, у Білозерському, російський БпЛА влучив у житлову п’ятиповерхівку.

Про це повідомили у ДСНС.

«Частково зруйновані квартири від третього до п’ятого поверхів. Виникла пожежа площею 100 кв. метрів, яку рятувальники ліквідували. Попередньо, під завалами можуть перебувати ще двоє осіб», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Наслідки атаки / © ДСНС

Наразі тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Наслідки атаки / © ДСНС

Нагадаємо, вночі окупанти дронами атакували Харків. В ОВА повідомили про влучення в тролейбусне депо. Один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкодження.