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На Донеччині дрон РФ влучив у житловий будинок — під завалами люди
Російський дрон влетів у будинок на Донеччині — зруйновано декілька поверхів.
На Донеччині, у Білозерському, російський БпЛА влучив у житлову п’ятиповерхівку.
Про це повідомили у ДСНС.
«Частково зруйновані квартири від третього до п’ятого поверхів. Виникла пожежа площею 100 кв. метрів, яку рятувальники ліквідували. Попередньо, під завалами можуть перебувати ще двоє осіб», — йдеться у повідомленні.
Наразі тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
Нагадаємо, вночі окупанти дронами атакували Харків. В ОВА повідомили про влучення в тролейбусне депо. Один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкодження.