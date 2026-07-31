Опасный бокал вина: после 65 лет не следует пить так же как в молодости

После 65 лет не стоит пить так же, как в молодости / © Credits

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Бокал вина за ужином, праздничный тост или коктейль в компании друзей — алкоголь давно стал частью общественной жизни многих людей. Однако то, что организм легко переносил в 30 или 40 лет, после 65 может реагировать совсем иначе.

Издание The New York Times рассказало о различных мнениях, чтобы объяснить, что с возрастом даже умеренное употребление алкоголя связано с новыми рисками для здоровья, и дело не только в количестве выпитого, но и в том, как меняется организм.

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С возрастом алкоголь действует сильнее

По словам директора Центра исследований зависимостей и образования Университета Флориды Сары Джо Никсон, алкоголь влияет практически на все системы организма. Он воздействует на:

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головной мозг

сердце

сосуды

пищеварительную систему

мышцы

другие внутренние органы

С годами эти системы естественным образом подвергаются возрастным изменениям, поэтому организму становится труднее компенсировать воздействие алкоголя. Многие люди даже не замечают, как привычное количество алкоголя начинает действовать совсем по-другому.

После 65 лет в организме обычно уменьшается мышечная масса и снижается количество жидкости в тканях. Из-за этого концентрация алкоголя в крови становится выше даже после употребления того же количества напитков. Именно поэтому пожилые люди быстрее испытывают опьянение. Наряду с этим значительно повышается риск падений, переломов и других серьезных травм.

Мозг становится чувствительным к алкоголю

Исследования Сары Джо Никсон выявили ещё одну важную особенность. У людей старшего возраста ухудшение рабочей памяти наступает уже при более низкой концентрации алкоголя в крови, чем у молодых людей.

В ходе другого исследования, в котором участники проходили симуляцию вождения автомобиля, некоторые пожилые люди демонстрировали признаки ухудшения реакции даже после менее чем одного стандартного алкогольного напитка. Это означает, что риски могут возникать ещё до того, как человек почувствует себя пьяным.

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Алкоголь может усугублять хронические заболевания

Регулярное употребление алкоголя повышает риск развития:

деменции

диабета

онкологических заболеваний

артериальной гипертензии

сердечно-сосудистых заболеваний

Однако у пожилых людей есть ещё одна проблема. Многие из них уже страдают одним или несколькими хроническими заболеваниями, а алкоголь может ухудшать их течение и снижать эффективность лечения.

Сочетание алкоголя и лекарств

Именно взаимодействие алкоголя с лекарствами является одним из самых серьезных рисков после 65 лет. Алкоголь может изменять действие препаратов, которые люди принимают ежедневно. Например, лекарства от диабета, повышенного давления и сердечно-сосудистых заболеваний могут действовать менее эффективно или вызывать опасные побочные реакции.

Особенно опасно сочетание алкоголя с бензодиазепинами — препаратами, которые часто применяют при тревожных расстройствах или бессоннице. Такое сочетание может угнетать дыхание, вызывать чрезмерную сонливость и действовать как мощное седативное средство. Опасность могут представлять даже безрецептурные препараты.

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Особое внимание следует уделить аспирину, который многие люди принимают для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В сочетании с алкоголем он может значительно повышать риск желудочно-кишечных кровотечений, к которым пожилые люди и без того склонны.

Похмелье кажется более тяжёлым

Многие люди убеждены, что с возрастом похмелье переносится значительно хуже. Научных доказательств этого пока недостаточно. Впрочем, алкоголь может усугублять симптомы, которые часто сопровождают старение, в частности нарушения сна, усталость и общее ухудшение самочувствия. Именно поэтому похмелье может ощущаться гораздо тяжелее, даже если физиологически оно не изменилось.

Безопасная доза

Именно эта идея вызывает наибольшие споры. В последнее время всё чаще звучат мнения о том, что безопасного для здоровья количества алкоголя не существует. В то же время врачи признают, что алкоголь для многих людей имеет социальное, культурное и эмоциональное значение. Поэтому решение уменьшить количество алкоголя или полностью отказаться от него следует принимать совместно с врачом и близкими.

Людям в возрасте от 65 лет рекомендуется употреблять не более одного стандартного алкогольного напитка в день и не более семи напитков в неделю.

Все эксперты сходятся во мнении, что лучший ориентир — собственный организм. Если вы заметили, что после алкоголя ухудшается память, становится сложнее сосредоточиться, появляется сильная сонливость, ухудшается координация и меняется самочувствие, это повод пересмотреть свои привычки и обсудить их с врачом.

Также следует честно сообщать врачам о количестве употребляемого вами алкоголя, ведь это поможет правильно оценить возможные риски и взаимодействие с лекарствами. Кроме того, если вы вообще не употребляете алкоголь, то и начинать не стоит.

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