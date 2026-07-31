На часть Украины движется опасная стихия: синоптики назвали "красные" области и точные даты (карта)

Жара / © ТСН.ua

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В Украину приходит период экстремально высоких температур. Синоптики прогнозируют, что начало августа 2026 запомнится существенным прогреванием воздуха, а в отдельных регионах показатели термометров будут достигать аномальных отметок. Воздушные массы африканского происхождения в сочетании с мощными антициклонами повлекут за собой долгую засуху и высокий уровень пожарной опасности.

Подробности прогноза читайте в материале ТСН.

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Спопонсор жары — Африка: как работает тепловой купол

Главной причиной температурного скачка стало перемещение раскаленного воздуха с южных широт. По словам синоптика Виталия Постриганя, в тропосфере на высоте до 8–12 км сформировался мощный высотный гребень Азорского антициклона, простирающийся от Марокко через Италию непосредственно до территории Украины.

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«Сомнений нет и уже все информированы — жара надвигается. В средней и верхней тропосфере эта система высокого давления создаст настоящий тепловой купол, который сжимает хорошо раскаленный воздух до земной поверхности и повышает температуру. Атмосферные магистрали будут транспортировать сухой горячий воздух на европейский континент до стран Балтии», — отмечает Постригань.

Эксперт добавляет, что подобные процессы наблюдаются по всей Европе: в Испании температура воздуха поднимется до +46°C, в соседней Польше до +40°C, а в центральных регионах Украины ожидается сильная жара до +38°C.

В то же время специалист успокаивает, что жара летом является нормальным явлением, а исторический рекорд августа (который в 2010 году установила метеостанция Канев на уровне +40,1°C) пока остается непревзойденным.

Общий прогноз по Украине на 1-2 августа

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 1 августа, по всей территории страны ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температурные показатели распределятся следующим образом:

Ночные часы: +15…+20°C;

Дневные часы: +27…+32°C;

Западные области: местами сильная жара до +35…+37°C.

Прогноз погоды / © Укргидрометцентр

Синоптики предостерегают, что в течение 1-2 августа в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Ровенской, Кировоградской, Черниговской областях и в Крыму будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в регионах: от горного тумана до тропических ночей

Погодные условия в разных уголках Украины будут иметь свои особенности в зависимости от влияния атмосферных фронтов и антициклонов.

Западный регион и Львовщина

Как сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии, погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

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По области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в горах возможен слабый туман. Температура ночью будет +17…+22°C (в горах +12…+15°C), а днем столбики термометров покажут сильную жару +35…+39°C. Непосредственно во Львове днем воздух раскалится до +35…+37°C.

Киев и область

По информации Укргидрометцентра, в столичном регионе 1 августа прогнозируется небольшая облачность без осадков.

По области: температура ночью +15…+20°C, днем +27…+32°C.

В Киеве: температура ночью +18…+20°C, днем +30…+32°C.

Юг и морское побережье

По данным Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, начало августа на Одесщине и побережье будет солнечным и жарким. Погодные условия обусловят малоподвижный антициклон Olaf.

Из Центральной Европы будет поступать горячая воздушная масса, поэтому осадков не предполагается. Ветер слабый, будет наблюдаться легкое волнение моря, а температура морской воды будет +19…+20°C.

Восток и Днепропетровщина

По прогнозам Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, на Днепропетровщине ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура в регионе будет +13…+18°C, днем +26…+31°C (в Днепре +28…+30°C).

В Харьковской области 1–2 августа также будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет +13…+18°C, а днем поднимется до +26…+31°C, в Харькове до +28…+30°C.

Сколько продержится жара и чего ждать дальше

Как утверждает Постригань, по данным ведущих мировых моделей прогнозирования, высокие температуры будут удерживаться в Украине минимум неделю — до 7 августа.

Особенно жарким станет период с 3 по 6 августа. В эти дни из-за стойкой антициклональной циркуляции прогрев воздуха только усилится. В дневные часы прогнозируется сильная жара на уровне +35…+38°C, а ночью метеорологи ожидают так называемые тропические ночи, когда температура не будет опускаться ниже +22…+24°C.

Медики и синоптики советуют гражданам соблюдать правила безопасности во время жары: избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы, носить головные уборы, использовать солнцезащитный крем, пить достаточно воды и строго соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе.

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