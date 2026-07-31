Взрывы на полигоне в Хмельницком: все подробности о раненых, пропавших без вести и разрушениях

Днем 31 июля в Хмельницком раздались взрывы / © Крымский ветер

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В пятницу, 31 июля, прогремели мощные взрывы в Хмельницком. Тревогу в регионе на момент инцидента не объявляли, а над городом поднялся густой черный дым. Взрывы не носили бытовой характер, а детонация на месте инцидента длилась несколько часов.

ТСН.ua собрал все, что известно о происшествии в областном центре.

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Причина взрывов: не вражеская атака

Напугавшие местных жителей взрывы точно не являются последствиями российской воздушной атаки. Как стало известно впоследствии, на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное событие, повлекшее за собой детонацию боеприпасов.

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Местные власти оперативно отреагировали на ситуацию: полиция провела оповещение и оцепила зону возможного разлета обломков. Мэр города подтвердил, что из-за взрывной волны был поврежден ряд жилых домов и коммунальных зданий, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Последствия инцидента и разрушения

Событие произошло на полигоне воинской части за пределами областного центра, на территории Хмельницкой объединенной территориальной громады. Людям предлагали покинуть зону поражения, однако заявлений на отселение не поступало.

В результате взрывной волны повреждены: дачный кооператив, около десяти многоквартирных домов, частные дома, магазин и два автомобиля. В основном речь идет о выбитых окнах, масштабы которых продолжает оценивать специальная комиссия.

Из-за длительной детонации доступа к эпицентру происшествия долгое время не было. При этом состояние атмосферного воздуха в городе оставалось удовлетворительным, без опасных изменений для здоровья людей.

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Показания очевидцев: неожиданный удар

Местные жители рассказывают, что во время чрезвычайного происшествия на полигоне слышали по меньшей мере три взрыва. Первый из них прозвучал совершенно неожиданно, поскольку перед ним не было характерных звуков приближающейся воздушной угрозы или баллистики.

Второй звук, по словам горожан, был очень похож на детонацию боеприпасов или взрывы на военных складах. Однако самым страшным оказался именно третий взрыв, после которого люди физически ощутили мощную ударную волну.

Уголовное дело и раненые

Инцидент на военном полигоне произошел днем, около 11:55, и повлек за собой серьезные последствия для личного состава. Из-за взрывов ранения разной степени тяжести получили четверо военнослужащих, которых оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сразу после взрывов исчезла связь с несколькими бойцами, которые находились прямо на месте происшествия. Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона возбудила уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

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Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия специалисты смогли начать только после полного прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона.

Завершение детонации и поиски

Детонация боеприпасов на полигоне окончательно завершилась в 19:00. Впоследствии командование Сил специальных операций ВСУ официально сообщило уточненные данные о пострадавших в результате этого трагического инцидента.

По официальной информации, были госпитализированы трое военнослужащих ССО. В то же время, самой тревожной остается ситуация с пропавшими бойцами — отсутствует связь с пятью военнослужащими. На момент публикации их судьба неизвестна.

На месте происшествия продолжаются поисково-обзорные работы. Командование ССО заверило, что предоставляет всю необходимую информацию и максимально способствует следствию по установлению обстоятельств и причин трагедии.

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