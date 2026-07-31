Взрыв. / © Associated Press

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Днем 31 июля на территории полигона одной из воинских частей за пределами Хмельницкого произошло чрезвычайное происшествие. Произошла серия взрывов и началась детонация, которая

Что известно о взрывах и их читайте в материале ТСН.ua.

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Заметим, что взрывы произошли, когда воздушной опасности для областного центра не было. Командование сил специальных операций ВСУ заявило, что обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают все соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией последствий происшествия.

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Руководитель областной военной администрации Сергей Тюрин в эфире «Суспільного» подчеркнул, что взрывы произошли на полигоне воинской части за пределами областного центра — на территории Хмельницкой ОТГ. Из-за угрозы разлета обломков полиция оцепила опасную территорию и провела оповещение населения. В частности, людям предлагали покинуть зону поражения, но соответствующих заявлений не поступало.

«При необходимости можно будет оперативно отселять людей для того, чтобы они определенное время, а это ориентировочно пять-десять часов, чтобы детонация утихала, чтобы не было угрозы для людей. Чтобы не подвергать опасности людей, действуют необходимые протоколы, по которым работают служи», — подчеркнул чиновник.

В результате взрывной волны повреждения получили дачный кооператив, около 10 многоквартирных домов, несколько частных домов, магазин и два автомобиля. В большинстве случаев речь идет о выбитых окнах. Специальная комиссия оценивает масштабы повреждений.

В то же время городской голова Хмельницкого Александр Симчишин в эфире " 24 Канала» рассказал, что доступ к эпицентру происшествия пока нет. Пока информацию о последствиях и пострадавших еще собирают.

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«К эпицентру этой чрезвычайной ситуации доступ пока нет. Все службы находятся на месте, а зона возможного разлета оцеплена», — сообщил мэр.

По состоянию на 14.00 информации о погибших не было, однако ее еще не называли окончательной из-за отсутствия доступа к эпицентру.

Отметим, состояние атмосферного воздуха в Хмельницком остается удовлетворительным. Городские станции не зафиксировали опасных изменений, связанных с взрывами.

Как сообщалось, в среду Хмельницкий разрывали мощные взрывы. Тревогу в регионе не объявляли.

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Стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.

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