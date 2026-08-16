Що потрібно купити до школи: повний список канцелярії 2026

Що потрібно купити до школи / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Наприкінці серпня батьки традиційно вирушають за покупками до нового навчального року. Щоб не витрачати час на пошуки необхідного приладдя та не купувати зайвого, список речей краще підготувати заздалегідь.

Водночас набір канцтоварів залежить від віку дитини. Те, що потрібно першокласнику, може бути зовсім не потрібним учню старших класів. ТСН.ua розповідає, що дійсно знадобиться учням різного віку.

Реклама

Що потрібно учню 1-4 класу

Для молодших школярів важливо обирати зручне та безпечне приладдя. Почати варто зі шкільного рюкзака з ортопедичною спинкою. У віці 6-9 років хребет дитини ще формується, тому вага наповненого ранця не має перевищувати 10% маси тіла.

Реклама

До основного списку канцтоварів для початкової школи входять:

прописи;

зошити в косу лінію та клітинку;

кольорові олівці;

пластилін;

альбом для малювання;

папка для праці;

обкладинки для підручників і зошитів;

ластик;

точилка з контейнером для стружки;

клей-олівець;

пенал;

кулькові ручки синього кольору з тонким стрижнем 0,5 мм.

Для першокласника зручним варіантом буде пенал з одним відділенням і гумками-фіксаторами. У ньому канцтовари залишатимуться на своїх місцях, а дитині буде легше швидко знайти потрібну річ.

Для обкладинок краще обирати універсальні моделі з можливістю регулювання, адже розміри підручників і зошитів можуть відрізнятися.

Список канцтоварів для 5-9 класу

У середній школі кількість предметів збільшується, тому до звичайного набору додається спеціальне приладдя.

Реклама

Для навчання знадобляться:

циркуль;

транспортир;

лінійка довжиною 30 см;

калькулятор;

зошити в клітинку на 48-96 аркушів;

атласи з географії та історії;

контурні карти;

папки;

папір формату А4 щільністю 80 г/м² для друку рефератів і презентацій.

У цьому віці дитині вже можна дозволити самостійно обрати дизайн щоденника, папок або рюкзака. Власні уподобання щодо зовнішнього вигляду шкільних речей можуть допомогти підлітку ставитися до них охайніше.

Що знадобиться старшокласнику

У 10-11 класах значна частина навчання пов’язана з підготовкою до НМТ. Тому старшокласникам потрібні речі, які допомагають зберігати та систематизувати велику кількість навчальних матеріалів.

До списку варто включити:

Реклама

зошити для об’ємних конспектів;

маркери-текстовиділювачі;

стікери-закладки;

папки-реєстратори;

ручки;

маркери;

блокноти.

Багато старшокласників використовують у навчанні ноутбуки, тому потреба у великій кількості традиційної канцелярії зменшується.

Як не переплатити за канцтовари

Підготувати дитину до школи можна вигідніше, якщо заздалегідь скласти повний список і придбати необхідне одним замовленням. Це також допоможе не повертатися до магазинів кілька разів у розпал сезону.

Зошити та папір можна купувати упаковками. Набір із 10-25 штук може бути вигіднішим за придбання кожного виробу окремо, а запасу вистачить на кілька місяців навчання.

Перед покупками варто врахувати реальні потреби дитини та вимоги школи, щоб не витрачати гроші на речі, які не знадобляться протягом навчального року.

Новини партнерів