Украина получит 30% канадских дронов: Зеленский анонсировал подписание крупного соглашения

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает подписать с Канадой Drone Deal уже в конце сентября в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

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Зеленский рассказал, что 10 сентября Украина и Канада сделали первый шаг к заключению Drone Deal. Теперь Киев ожидает, что соглашение удастся подписать уже в конце этого месяца.

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«Мы подписали первую часть, и наши команды сообщили, что через 90 дней мы сможем заключить Drone Deal. Марк спросил: „А можно ли это сделать за 9 дней?“, и команды сразу ответили: „Да, конечно, отличное предложение“, и именно поэтому я считаю, что нам нужно проводить встречи там, где мы сможем достигать еще больших результатов», — заявил президент.

Он добавил, что во время визита в Канаду 10 сентября стороны подписали документ о начале совместного производства беспилотников.

В свою очередь Марк Карни сообщил, что Канада будет увеличивать производство дронов, а треть изготовленных беспилотников будет передавать Украине.

Зеленский подтвердил, что Украина будет получать 30% производимых дронов. Подытоживая, президент отметил, что в конце сентября Киев планирует заключить крупное соглашение с Канадой.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для эффективного противодействия российским реактивным беспилотникам Украине необходимо время, технологическая помощь союзников и финансирование.

Мы ранее информировали, что в российских реактивных «Шахедах» есть детали из США, Китая, Тайваня, Германии и Японии.

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