РФ масово запустила по Україні реактивні дрони: є “прильоти”, куди від ранку знову летять цілі (мапа)

Реклама

Вночі проти 11 вересня армія РФ атакувала Україну різними типами дронів та «Бандеролями». Загалом окупанти запустили понад 160 повітряних цілей. Сили ППО знищили 138 безпілотників.

Що відомо про нічний удар і про вранішню атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

За даними Повітряних сил, росіяни атакували S8000 «Бандероль» з Білгородської області. Було запущено 161 БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивнимі), «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія». БпЛА летіли із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського, що в Криму.

Реклама

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 138х БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях», — наголошують у ПС.

Вранішня атака РФ

Військові наголошують, що російська атака досі триває. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

За даними ПС, із акваторії Чорного моря ударні дрони тримають курс на Миколаївщину. Водночас у більшості областей фіксують реактивні БпЛА, зокрема на Полтавщині і Одещині. Також група реактивних дронів заходять на Кременчуцьке водосховище, курсом — на Черкаси.

Реклама

У Київській області у всіх районах, окрім самого Києва, оголошено жовтий рівень небезпеки. Наразі реактивний БпЛА тримає курс на Обухів.





Новина доповнюється

Новини партнерів