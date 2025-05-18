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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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837
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Втрати Росії: Генштаб оновив дані станом на 18 травня

Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1000 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Сили оборони України ліквідували ще 1130 російських загарбників, а також знищили 38 артсистем.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 973 730 (+1130) осіб

  • танків — 10832 (+1)

  • бойових броньованих машин — 22557 (+4)

  • артилерійських систем — 27980 (+38)

  • РСЗВ — 1387 (+1)

  • засоби ППО — 1167

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 36385 (+107)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48900 (+91)

  • спеціальна техніка — 3892

Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.

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