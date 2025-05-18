- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 837
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії: Генштаб оновив дані станом на 18 травня
Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1000 осіб.
Сили оборони України ліквідували ще 1130 російських загарбників, а також знищили 38 артсистем.
Про це сьогодні, 18 травня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 973 730 (+1130) осіб
танків — 10832 (+1)
бойових броньованих машин — 22557 (+4)
артилерійських систем — 27980 (+38)
РСЗВ — 1387 (+1)
засоби ППО — 1167
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 36385 (+107)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 48900 (+91)
спеціальна техніка — 3892
Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.