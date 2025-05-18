День ангела 18 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 18 мая

18 мая 2025 года поздравьте с именинами Андрея, Давида, Дениса, Павла, Петра, Клавдию, Александру, Кристину, Юлию.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве целеустремленный, решительный. Во взрослом возрасте становится ненасытным, активным.

Давид — древнееврейское имя, переводится как “любимец”. В детстве уравновешен, невозмутим. Во взрослом возрасте становится упрямым, самостоятельным.

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Денис — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Дионису”. В детстве подвижный, энергичный.

Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится надежным, добрым.

Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве требует увлечения. Во взрослом возрасте становится упрямым, не слушает чужих советов.

Клавдия — латинские корни, толкуется как “хромая”. В детстве трудолюбивая, коммуникабельная. Во взрослом возрасте становится жизнерадостной, дружелюбной.

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Александра — древнегреческое происхождение, означает “защитница”. В детстве стойкая, сильная. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе, целеустремленной.

Кристина — древнегреческое имя, переводится как “христианка”. В детстве яркая, эмоциональная. Во взрослом возрасте становится пылкой, страстной.

Юлия — латинские корни, толкуется как “волнистая”. В детстве капризна, часто обижается. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целеустремленным.

День ангела 18 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с прекрасным праздником — Днем Ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, даря тебе свет на жизненном пути, силы преодолевать трудности и вдохновение для достижения больших целей. Пусть сердце твое будет преисполнено покоя и радости, а каждый день дарит новые возможности для счастья!

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С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает тебя от невзгод, дарит вдохновение и помогает в важных жизненных решениях. Желаю гармонии в душе, мира в сердце и безграничной удачи по всем делам!

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Дорогой друг, поздравляю тебя с чудесным праздником — твоим Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда держал тебя под своим крылом, охраняя от всего зла. Пусть твоя жизнь будет полна добра, а каждый новый день приносит только радость и благополучие!

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель даровал тебе свою безграничную любовь и поддержку, помогая двигаться вперед, преодолевать трудности и исполнять самые заветные мечты. Пусть этот день принесет тебе мир, покой и благословение!

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С Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, даря тебе защиту и мудрость. Желаю, чтобы ты всегда чувствовал его невидимое присутствие, помогающее идти по правильному пути, и чтобы твое сердце было наполнено светом, теплом и безграничной любовью!

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