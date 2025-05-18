День ангела 18 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 18 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 18 травня

18 травня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Давида, Дениса, Павла, Петра, Клавдію, Олександру, Христину, Юлію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві цілеспрямований, рішучий. В дорослому віці стає непочидючим, активним.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає впертим, самостійним.

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Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Діонісу”. В дитинстві рухливий, енергійний. В дорослому віці стає життєрадісним, ідеалістичним.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає надійним, добрим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві вимагає захоплення. В дорослому віці стає впертим, не слухає чужих порад.

Клавдія — латинське коріння, тлумачиться як “кульгава”. В дитинстві працьовита, комунікабельна. В дорослому віці стає життєрадісною, доброзичливою.

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Олександра — давньогрецьке походження, означає “захисниця”. В дитинстві стійка, сильна. В дорослому віці стає впевненою в собі, цілеспрямованою.

Христина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “християнка”. В дитинстві яскрава, емоційна. В дорослому віці стає палкою, пристрасною.

Юлія — латинське коріння, тлумачиться як “хвиляста”. В дитинстві примхлива, часто ображається. В дорослому віці стає працьовитою, цілеспрямованою.

День ангела 18 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, даруючи тобі світло на життєвому шляху, сили долати труднощі та натхнення для досягнення великих цілей. Нехай серце твоє буде сповнене спокою і радості, а кожен день дарує нові можливості для щастя!

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди захищає тебе від негараздів, дарує натхнення і допомагає у важливих життєвих рішеннях. Бажаю гармонії в душі, миру в серці та безмежної удачі у всіх справах!

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Дорогий друг, вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди тримав тебе під своїм крилом, охороняючи від усього лихого. Нехай твоє життя буде сповнене добра, а кожен новий день приносить лише радість і добробут!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець дарував тобі свою безмежну любов і підтримку, допомагаючи рухатись вперед, долати труднощі та здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай цей день принесе тобі мир, спокій і благословення!

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, даруючи тобі захист і мудрість. Бажаю, щоб ти завжди відчував його невидиму присутність, що допомагає йти правильним шляхом, і щоб твоє серце було наповнене світлом, теплом і безмежною любов’ю!

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