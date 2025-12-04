Сенатори США заявляють про відсутність комунікації з Білим домом щодо мирних переговорів по Україні

Сенат / © Unsplash

Члени верхньої палати Конгресу США констатують відсутність або суттєву нестачу комунікацій з боку адміністрації президента Дональда Трампа щодо перебігу мирних переговорів, які стосуються припинення війни в Україні.

Про це пише Укрінформ.

Сенатор-демократ Дік Дурбін, співголова Юридичного комітету та член двох інших комітетів Сенату, у відповідь на запитання журналіста про наявність комунікації з Білим домом щодо миру в Україні заявив категорично: «Ні».

Він також наголосив, що Україна не повинна поступатися територіями на Донбасі, а примусове вивезення українських дітей до РФ назвав воєнним злочином. Коментуючи роль Стіва Віткоффа як перемовника від адміністрації Трампа, Дурбін підкреслив:

«Він заробив мільярди доларів як перемовник у сфері нерухомості. Я не знаю, як він опинився навпроти Путіна за столом переговорів».

Сенаторка-демократка Джин Шахін також заявила, що дізнається про переговорний процес лише зі ЗМІ. За її словами, оприлюднені наразі плани щодо врегулювання війни є «неадекватними».

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що спілкується з адміністрацією Трампа практично щодня, але не уточнив, чи йдеться саме про переговори щодо завершення російської агресії проти України.

Нагадаємо, переговори в Кремлі між американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 2 грудня тривали протягом 5 годин, але позиція Москви не пом’якшилася.

Кремлівський очільник Путін досі вимагає капітуляції України, розраховуючи на зміну політики Вашингтона щодо Києва.

Водночас експерти висловлюють думку, що візит представників США до Москви став багатоетапним сигналом для Дональда Трампа.