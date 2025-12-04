Сенаторы США заявляют об отсутствии коммуникации с Белым домом по мирным переговорам по Украине

Сенат / © Unsplash

Члены верхней палаты Конгресса США констатируют отсутствие или существенную нехватку коммуникаций со стороны администрации президента Дональда Трампа по поводу хода мирных переговоров , касающихся прекращения войны в Украине.

Об этом пишет Укринформ.

Сенатор-демократ Дик Дурбин, сопредседатель Юридического комитета и член двух других комитетов Сената, в ответ на вопросы журналиста о наличии коммуникации с Белым домом по миру в Украине заявил категорически: «Нет».

Он также подчеркнул, что Украина не должна уступать территории Донбасса, а принудительный вывоз украинских детей в РФ назвал военным преступлением. Комментируя роль Стива Виткоффа как переговорщика от администрации Трампа, Дурбин подчеркнул:

«Он заработал миллиарды долларов как переговорщик в сфере недвижимости. Я не знаю, как он очутился напротив Путина за столом переговоров».

Сенатор-демократ Джин Шахин также заявила, что узнает о переговорном процессе только со СМИ. По ее словам, обнародованные сейчас планы по урегулированию войны «неадекватны».

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что общается с администрацией Трампа практически каждый день, но не уточнил, идет ли речь именно о переговорах по завершению российской агрессии против Украины.

Напомним, переговоры в Кремле между американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 2 декабря продолжались в течение 5 часов, но позиция Москвы не смягчилась.

Кремлевский глава Путин до сих пор требует капитуляции Украины , рассчитывая на изменение политики Вашингтона по отношению к Киеву.

В то же время, эксперты высказывают мнение, что визит представителей США в Москву стал многоэтапным сигналом для Дональда Трампа.