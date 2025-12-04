Росія озброює "Шахеди" ракетами: у Forbes розповіли, чи є загроза для України

Безпілотники / © MIL.IN.UA

Росія почала використовувати ударні дрони-камікадзе «Шахед», оснащені ракетами класу «повітря-повітря» Р-60. А все для того, аби подолати українську протиповітряну оборону (ППО). Це є спробою країни-агресора підвищити ставки у війні й протидіяти українським вертольотам, які часто збивають ворожі БПЛА.

Про це повідомляє видання Forbes.

За даними медіа, лише минулого місяця російські окупанти запустили по Україні понад 5400 ударних дронів, 84% з яких були успішно збиті. Значну частку цих дронів знищують українські вертольоти.

«Шахеди» перетворюють на винищувачі-супровідники

Як пише видання, Росія, ймовірно, озброює «Шахеди», тому що українські вертольоти занадто легко підлітають до цих дронів і збивають їх. «Шахеди» летять повільно (близько 193 км/год) і не можуть змінювати курс, щоб ухилитися. Факт оснащення збитого «Шахеда» ракетою підтвердив 1 грудня український експерт з електронної війни Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Також повідомляється, ракета Р-60, відома також як AA-8 Aphid, є інфрачервоною ракетою малої дальності. Вона наводиться на тепло двигуна літального апарата і здатна вражати цілі на відстані близько 8 кілометрів. Ця зброя була розроблена спеціально для збиття вертольотів та тактичних літаків.

Зазначається, що ракета досить важка — її вага перевищує 45 кілограмів. Ймовірно, її встановлюють на дрон замість основної боєголовки. Це перетворює озброєний «Шахед» на винищувач-супровідник, який, однак, втрачає можливість атакувати наземні об’єкти.

Складність наведення та потенційна загроза

Як пише медіа, хоча наведення ракети є складним завданням для оператора дрона (потрібно розвернути БПЛА, захопити ціль у вузькому полі зору ракети та утримувати її), проти повільної цілі, як-от вертоліт, це можливо.

Видання зазначає, що окремі озброєні «Шахеди» поки що не становлять критичної загрози для української авіації. Їх масове використання може підвищити ризик втрати цінних вертольотів під час перехоплення дронів. Раніше Росія вже намагалася підвищити живучість «Шахедів», обладнуючи їх камерами та модемами, щоб оператори могли ухилятися від засобів ППО.

Нагадаємо, на російському ударному безпілотнику «Шахед» вперше виявили ракету класу «повітря-повітря» Р-60. Вона створює нову, хоча й обмежену загрозу для української армійської авіації та літаків Повітряних сил.

Також повідомлялося, «Шахедам» з модемами, які російська армія почала використовувати на прифронтових територіях, можуть протидіяти тільки засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).