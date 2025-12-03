ТСН у соціальних мережах

157
2 хв

Удари радіокерованими "Шахедами": експерт оцінив небезпеку та дав пораду українцям

В Україна вже фіксують випадки застосування росіянами «Шахедів» із радіокеруванням.

Катерина Сердюк
Атаки "Шахедами"

Загроза від радіокерованих «Шахедів» присутня. Але наразі удари є поодинокими.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер DroneUA.

«Ворог намагається дійсно завдати найбільшої шкоди, і фактично цілеспрямовано намагається вразити ті чи інші підрозділи чи об’єкти своїми радіокерованим обладнанням, то це просто розширення певної кіл-зони і збільшення покриття небезпечного обладнання на тих чи інших ділянках», — заззначає він.

Усе залежить від того, які технології будуть застосовуватися і наскільки наша ППО якісно буде протидіяти цьому.

Він також підкреслив, що поки це поодинокі випадки, при цьому важливо не недооцінювати ворога.

«Головне — це слідкувати за сигналами повітряної тривоги і бонити власне життя і здоов’я. Бо ворог, ми знаэмо, ставить на меті знищення всього українського. Ці небезпеки є. Але потрібно чітко розуміти, що Україна бореться для того, щоб їх анулювати», — завершив Яковенко.

Раніше йшлося про те, наскільки українська ППО може протидіяти «Шахедам» з ракетою. Як відомо, РФ дедалі активніше намагається ускладнити збивання своїх дронів, додаючи до них нові елементи озброєння. Цим і пояснюється поява ракети Р‑60 на «Шахеді».

Через це Україні важливо шукати рішення для нейтралізації цієї загрози — посилювати ППО та зміцнювати власний ВПК.

Як зазначив генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, «Шахеди» з ракетами Р‑60 теоретично можуть атакувати українські вертольоти та інші повітряні цілі. Однак є інший нюанс: через додаткову вагу дрон має бути повільнішим, а це, у свою чергу, дає українській протиповітряній обороні можливість його знищувати.

157
