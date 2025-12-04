ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
50
1 хв

Жданов пояснив небезпеку від нових "Шахедів" з модемами та назвав їхні цілі

Військовий експерт пояснив, чим небезпечні нові російські “Шахеди”.

Карина Бондаренко Марія Бойко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Проти «Шахедів» з модемами, які російська армія почала використовувати на прифронтових територіях, можуть протидіяти тільки засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов

Експерт наголосив, що найбільша перевага для ворога і проблема для України — це точність влучання таких безпілотників. Для боротьби з цими дронами необхідне складне комплексне рішення.

«Треба визначати частоту, пеленгувати, ловити сигнал, а потім глушити засобами РЕБ. Що дуже проблематично, тому що ви розумієте, що прифронтова зона сьогодні стає кілзоною», — каже Олег Жданов.

Експерт вважає, що мобільна група в Чернігівській області, яка потрапила під удар, була випадковою ціллю. Насправді ворогу потрібні точні об’єкти.

«Вона просто потрапила їм в об’єктив. А насправді точність влучання, пошук цілей, бліндажі, місця розташування техніки, командні пункти, засоби РЕБ, артилерія — от що їм потрібно. Не навпомацки впотьмах, а з використанням камери оператор працює», — сказав він.

Жданов підкреслює, що цей новий тип дронів-камікадзе фактично ідентичний популярним FPV-дронам, але має більші розміри та більшу дальність польоту.

«Це фактично FPV-дрон, тільки більшого розміру і більшої дальності», — пояснив Олег Жданов.

Більше читайте у статті: Війна під прицілом камер: Жданов попередив про нову загрозу від російських «Шахедів» — що відомо

