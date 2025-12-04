Сучасна діагностика діабету: від перших аналізів до розширених програм у CSD LAB

Фото: CSD LAB

За таких умов ключовим є раннє виявлення. Діабет і переддіабет можуть роками розвиватися безсимптомно, і єдиний спосіб побачити зміни на старті — лабораторні аналізи. Саме вони дають лікарю об’єктивні дані, необхідні для діагнозу, визначення ризиків і вибору правильної терапії.

Мережа лабораторій CSD LAB забезпечує сучасні методи досліджень, швидке отримання результатів і комплексні програми, що дають змогу оцінити стан вуглеводного обміну максимально точно і своєчасно.

Чому лабораторні тести є фундаментом клінічних рішень? Які саме дослідження допомагають виявити порушення ще до появи симптомів, які ми часто списуємо на стрес або втому? Про це — далі в матеріалі.

Як виникає діабет?

Цукровий діабет — це хронічне порушення обміну глюкози. Воно виникає, коли організм не може виробляти достатньо інсуліну або не здатний ефективно його використовувати. У результаті підвищується рівень цукру в крові, що з часом ушкоджує судини, нервову систему та внутрішні органи.

Діабет 1 типу

Інсулінозалежна форма. Підшлункова залоза виробляє дуже мало інсуліну або не виробляє його зовсім. Лікування вимагає постійного введення інсуліну та регулярного контролю. За умови правильно обраної терапії люди живуть повноцінним активним життям.

Діабет 2 типу

Найпоширеніша форма діабету. Розвивається, коли клітини втрачають чутливість до інсуліну — формується інсулінорезистентність. Організм деякий час компенсує цей стан, але згодом рівень глюкози зростає. Особливість у тому, що діабет 2 типу роками може не давати симптомів, тому лабораторний контроль є критично важливим.

Чому побачити зміни до появи симптомів — критично важливо?

Наукові дані свідчать, що 9 із 10 випадків діабету 2 типу можна попередити, якщо регулярно контролювати рівень глюкози та реагувати на перші відхилення. Після 40 років ризик підвищується природно — чутливість клітин до інсуліну зменшується, тому регулярний скринінг стає необхідним чинником турботи про здоров’я.

Це підтверджує й лікарка-терапевт, ендокринолог CSD LAB Вікторія Ступакова:

«Профілактика — це найсильніший інструмент. За рекомендаціями Американської діабетичної асоціації, скринінг рівня глюкози натще варто робити вже з 35 років. А людям із підвищеними ризиками — надмірною вагою, гіпертонією чи малорухливим способом життя — навіть раніше».

Саме рання діагностика дає можливість вчасно розпочати корекцію і тоді зміни способу життя та терапія дадуть найкращий результат.

Лабораторна діагностика як основа контролю діабету

Лабораторні тести — це база, на якій будується весь маршрут пацієнта з діабетом: від раннього виявлення порушень до контролю ефективності лікування та своєчасного запобігання ускладненням. Саме ці дані дають лікарям єдину об’єктивну картину стану й допомагають індивідуалізувати терапію так, щоб вона була максимально ефективною для кожної людини.

І тут важливо не лише те, що показують аналізи, а й як ви проходите цей шлях. У CSD LAB діагностичні процеси організовано так, щоб ви отримували точні результати без зайвого очікування. Це той момент, коли відчуваєш турботу і впевненість, адже кожен етап — від забору до інтерпретації результатів — працює на вашу безпеку та спокій.

З чого почати? Базові аналізи та діагностичні програми CSD LAB

Оцінка вуглеводного обміну ґрунтується на кількох ключових маркерах: глюкозі натще, глікованому гемоглобіні, інсуліні, індексі HOMA та С-пептиді. Їх можна здавати окремо, однак значно ефективніше — у складі комплексних програм. Це дає повну картину метаболічного стану та економить час.

Загалом CSD LAB пропонує понад 1 500 аналізів для всієї родини — від рутинних тестів до високотехнологічних генетичних досліджень. Серед них і спеціалізовані програми, створені для раннього виявлення порушень вуглеводного обміну та оцінювання метаболічного здоров’я.

Одним із таких рішень є комплекс «Порушення вуглеводного обміну». Він допомагає визначити рівень інсулінорезистентності та оцінити ризики розвитку діабету й серцево-судинних ускладнень. Це оптимальний варіант для людей з надмірною вагою, малорухливим способом життя або спадковою схильністю.

Для виявлення предіабету та ранніх змін глюкозного обміну в CSD LAB розроблено програму «Скринінг цукрового діабету 2 типу». Програма рекомендована людям після 40 років і пацієнтам із факторами ризику, її використовують для контролю призначеної терапії.

Людям із надмірною вагою або підозрою на метаболічний синдром варто звернути увагу на комплекс «Скринінг метаболічного синдрому», який охоплює не лише показники вуглеводного і жирового обміну, а й гормональний профіль, що дає змогу глибше оцінити взаємопов’язані ризики.

А тим, хто потребує максимально повної оцінки метаболічного здоров’я, підійде програма «Секрет стрункості». Вона корисна для людей, які контролюють вагу, мають обтяжену спадковість або перебувають під впливом хронічного стресу. Результати цього комплексу допомагають сформувати персоналізовану стратегію корегування ваги та профілактики метаболічних порушень.

До якого лікаря звертатися?

Якщо є підозра на порушення вуглеводного обміну або фактори ризику, перша ланка допомоги — сімейний лікар. Саме він може виконати первинний скринінг: виміряти рівень глюкози глюкометром просто під час прийому, видати електронні направлення на аналіз глюкози у венозній крові та глікованого гемоглобіну, а за потреби — направити на розширене лабораторне обстеження.

Лікарка-терапевт, ендокринолог CSD LAB Вікторія Ступакова пояснює:

«Сімейний лікар найчастіше першим бачить відхилення. Його завдання — вчасно призначити базові аналізи, пояснити пацієнту важливість корекції способу життя, правильно встановити діагноз та організувати подальший контроль. У разі виявлення цукрового діабету або його ускладнень — вчасно призначити лікування й направити до лікаря-ендокринолога. Це той етап, на якому ми можемо зупинити розвиток хвороби або вчасно посилити лікування».

CSD LAB бере участь у Програмі медичних гарантій НСЗУ, тож клієнти мережі можуть безоплатно зробити ключові дослідження за електронним направленням. А для мешканців Києва, Ірпеня та Львова є ще ширші можливості: супровід сімейного лікаря та консультації ендокринолога безпосередньо в CSD LAB, що дає можливість поєднати обстеження, діагностику й подальше лікування в одному медичному просторі.