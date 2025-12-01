Росія озброює "Шахеди" ракетами: авіаексперт оцінив загрозу нової тактики

Безпілотники (ілюстративне фото) / © MIL.IN.UA

На російському ударному безпілотнику «Шахед» вперше виявили ракету класу «повітря-повітря» Р-60. Вона створює нову, хоча й обмежену, загрозу для української армійської авіації та літаків Повітряних сил.

Про це розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко для УНІАН.

Загроза для армійської авіації

За його словами, Р-60 — це стара радянська ракета малої дальності (до 10 км), яка наводиться на джерело тепла. Виявлення такої ракети на борту «Шахеда» свідчить про спробу Росії скопіювати українську ідею використання безпілотників для знищення авіації.

«Це перш за все загроза для нашої армійської авіації і літаків Повітряних сил», — підкреслив Валерій Романенко.

Експерт пояснив, що Р-60 не зможе дістати до літака на великій висоті. Проте може спрацювати по літаках, які знижують швидкість та висоту під час польоту. За його словами, найбільша загроза виникає для тих екіпажів, які займаються знищенням «Шахедів» з повітря.

Як захиститися від Р-60

За даними експерта, ракета Р-60 несе невелику бойову частину — близько трьох кілограмів. Через це вона здатна уражати лише авіаційну техніку. Валерій Романенко зазначив, що українським екіпажам тепер необхідно не лише зосереджуватися на знищенні ворожих дронів, а й піклуватися про власну безпеку.

«Отже, зенітникам треба буде більш ретельно слідкувати, чи немає за нашим гелікоптером на відстані 10 км ще одного „Шахеда“. Тобто розрахунки радарів треба буде доповнити програмою, яка буде автоматично попереджувати гелікоптери чи літаки, якщо „Шахеди“ летять групою, і якийсь з них знаходиться позаду», — зазначив Валерій Романенко.

Експерт додає, що для винищувачів F-16 ракета не становить загальної небезпеки. Сучасні системи активного захисту реагують на пуск і можуть ефективно відстрілювати пастки. Експерт наголосив, що ракета може бути запущена лише в передню півсферу.

Перспективи масового використання

Валерій Романенко вважає, що масовим використання Р-60 на «Шахедах» навряд чи стане. Це стара ракета, і її запас обмежений.

«Треба розуміти, що більшу ракету „Шахед“ не понесе, бо вона буде заважка для нього. Ракета Р-60 важить 43 кг плюс пускова рейка і додаткове обладнання. Тобто десь до 50 кг разом. Більш важку ракету Р-73 „Шахед“ вже не потягне. Але загалом — це неприємна новина, що „Шахеди“ можуть нести ракети. Я не думаю, що в росіян будуть з цим успіхи, але це реальна загроза», — підсумував експерт.

Нагадаємо, 1 грудня, росіяни вперше застосували ракету класу повітря-повітря Р-60 на дроні. Її виявили на уламках «Шахеда». Про це розповів експерт із систем РЕБ та військового зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Україна вперше застосувала дрон-перехоплювач Sting проти російських реактивних БпЛА.