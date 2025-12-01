ТСН у соціальних мережах

Політика
234
1 хв

Як адміністрація Трампа налаштована щодо мирної угоди: Левітт відповіла

Прессекретарка США Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Трампа «дуже оптимістично налаштована» в питанні досягнення угоди щодо України.

Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа «дуже оптимістично налаштована» щодо мирної угоди. Там вважають, що вихідними американська та українська делегації мали гарні переговори.

Про це написали у Sky News із посиланням на заяву Левітт.

За її словами, переговорна команда США та президент «дуже наполегливо працювали над цими зусиллями».

«У них були дуже хороші переговори з українцями на вихідних, а спеціальний посланець Стів Віткофф зараз прямує до Росії», — додала вона.

Лівітт додала: у США сподіваються, що ця війна нарешті закінчиться.

Раніше Зеленський повідомив про дії в напрямку завершення війни. Зараз такий момент, коли багато чогго може змінитися. Український лідер запевняє: якщо всі працюватимуть задля миру, то може вийти саме так, як потрібно для України та Європи, а також Америки.

«Росія повинна закінчити війну, яку вона сама почала і яку продовжує. Це тільки її війна і саме Росія повинна поставити крапку в агресії. Наші спільні дії цьому сприяють», — акцентував президент.

