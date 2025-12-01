ТСН у соціальних мережах

"Багато може змінитися": Зеленський про дії в напрямку завершення війни

Зеленський акцентував, що зараз “особливі дні”, коли в контексті війни Росії проти України “дуже багато може змінитися”.

Зеленський та Макрон

Зеленський та Макрон / © Associated Press

Наша держава намагається закінчити цю війну достойно. Якщо всі працюватимуть не просто активно, а чесно задля миру, то в нас може вийти саме так, як потрібно для України та Європи, а також Америки.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном.

«Росія повинна закінчити війну, яку вона сама почала і яку продовжує. Це тільки її війна і саме Росія повинна поставити крапку в агресії. Наші спільні дії цьому сприяють», — акцентував президент.

Пріоритети України очевидні — захист і гарантії безпеки, збереження незалежності України, нашого суверенітету.

«Ми захистимо це. Ми працюємо, щоб гарантувати, що третього вторгнення РФ не відбудеться і не буде будь-якого зриву домовленостей про завершення війни», — завершив Зеленський.

Раніше Умєров оцінив результати перемовин у США.

«За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання», — зазначив він.

