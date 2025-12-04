Россия вооружает "Шахеды" ракетами: в Forbes рассказали, есть ли угроза для Украины

Беспилотники / © MIL.IN.UA

Россия начала использовать ударные дроны-камикадзе «Шахед», оснащенные ракетами класса «воздух-воздух» Р-60. А все для того чтобы преодолеть украинскую противовоздушную оборону (ПВО). Это попытка страны-агрессора повысить ставки в войне и противодействовать украинским вертолетам, которые часто сбивают вражеские БПЛА.

Об этом сообщает издание Forbes.

По данным медиа, только в прошлом месяце российские оккупанты запустили по Украине более 5400 ударных дронов, 84% из которых были успешно сбиты. Значительную долю этих дронов уничтожают украинские вертолеты.

«Шахеды» превращают в истребители-сопроводители

Как пишет издание, Россия, вероятно, вооружает «Шахеды», потому что украинские вертолеты слишком легко подлетают к этим дронам и сбивают их. «Шахеды» летят медленно (около 193 км/ч) и не могут менять курс, чтобы увернуться. Факт оснащения сбитого «Шахеда» ракетой подтвердил 1 декабря украинский эксперт по электронной войне Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Также сообщается, что ракета Р-60, известная также как AA-8 Aphid, является инфракрасной ракетой малой дальности. Она наводится на тепло двигателя летательного аппарата и способна поражать цели на расстоянии около 8 км. Это оружие было разработано специально для сбивания вертолетов и тактических самолетов.

Отмечается, что ракета достаточно тяжелая — ее вес превышает 45 килограммов. Вероятно, ее устанавливают на дрон вместо основной боеголовки. Это превращает вооруженный «Шахед» в истребитель-сопровождающий, который, однако, упускает возможность атаковать наземные объекты.

Сложность наведения и потенциальная угроза

Как пишет медиа, хотя наведение ракеты является сложной задачей для оператора дрона (нужно развернуть БПЛА, захватить цель в узком поле зрения ракеты и удерживать ее), против медленной цели, например вертолет, это возможно.

Издание отмечает, что отдельные вооруженные «Шахеды» пока не представляют критической угрозы украинской авиации. Их массовое использование может повысить риск потери ценных вертолетов при перехвате дронов. Ранее Россия уже пыталась повысить живучесть «Шахедов», снабжая их камерами и модемами, чтобы операторы могли уклоняться от средств ПВО.

Напомним, на российском ударном беспилотнике «Шахед» впервые обнаружили ракету класса «воздух-воздух» Р-60. Она создает новую, хотя и ограниченную угрозу украинской армейской авиации и самолетам Воздушных сил.

Также сообщалось, что «Шахедам» с модемами, которые российская армия начала использовать на прифронтовых территориях, могут противодействовать только средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).