Самый страшный "эффект бабочки" в истории: как один вулкан уничтожил половину населения Европы
Спусковым крючком для пандемии чумы 14 века стало извержение неизвестного вулкана, изменившее климат и заставившее итальянцев покупать зерно в опасных местах.
Одна из самых страшных страниц истории человечества – эпидемия бубонной чумы , известная как Черная смерть, – могла быть спровоцирована природным катаклизмом, о котором мы раньше не догадывались. Новое исследование предполагает, что цепочка роковых событий запустила извержение неизвестного вулкана в середине 14 века.
Об этом пишет Live Science.
Утрачен вулкан и «год без солнца»
Историк Мартин Баух и географ Ульф Бюнтген заинтересовались вопросом: почему чума попала в Италию именно в 1347 году? Ответ нашёлся в ледниках и летописях.
Исследователи обнаружили высокое содержание серы в ледяном покрове на обоих полюсах в слоях середины 14 века, что указывает на мощное извержение вулкана в тропиках около 1345 года. Тогда же исторические хроники Европы и Азии изобиловали воспоминаниями о странных явлениях: тусклое солнце, постоянная облачность и лунные затмения. Все эти явления объяснялись вулканическим пеплом, создавшим в атмосфере занавес, отражающий солнечный свет.
Как изменение климата привело к пандемии
Этот «эффект бабочки» имел катастрофические последствия. Лето 1345, 1346 и 1347 годов в Европе показались аномально холодными, а осени - дождливыми. Урожаи погибли, Италии угрожал голод.
Чтобы спасти население, итальянские купцы были вынуждены срочно искать зерно в других регионах и отправили флотилию в Черное море. Оттуда корабли привезли не только спасительный хлеб, но и смертельный «багаж» — бактерию Yersinia pestis .
Роковой импорт
Ученые считают, что чумная палочка прибыла вместе с блохами, жившими в зерновой пыли на кораблях. Первые случаи заболевания в Венеции зафиксировали всего несколько недель спустя после прибытия груза зерна.
"Это запускает типичный цикл инфекции: сначала заражаются грызуны, а когда они вымирают, блохи переселяются на других млекопитающих и, наконец, на людей", - объяснил Мартин Баух.
Так попытка избежать голода, вызванного вулканом, открыла двери для пандемии, которая менее чем за десять лет убила от 30% до 60% населения Европы.
