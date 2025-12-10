Які вітаміни не можна поєднувати: лікарі пояснили найпоширеніші помилки

Які вітаміни не можна приймати разом

Багато хто з нас щодня приймає вітаміни або окремі добавки, прагнучи зміцнити своє здоров’я та заповнити дефіцит необхідних поживних речовин.

Вітаміни та мінерали — це життєво важливі органічні сполуки, необхідні для нормального функціонування організму, але їхня ефективність залежить не лише від дози, а й від того, з чим ви їх приймаєте. Щоб отримати максимальну користь від своїх добавок та уникнути дисбалансу чи навіть побічних ефектів, важливо знати про можливі взаємодії.

ТСН.ua розповідає, які саме вітаміни не варто приймати одночасно.

Магній та кальцій

Попри те, що магній і кальцій «працюють» разом в організмі (магній допомагає засвоювати кальцій), дуже важливо, щоб їхня кількість була збалансована, пише Single Care.

Якщо ви споживаєте занадто багато кальцію, який потрібен для міцних кісток, це може мати протилежний ефект і завадити засвоєнню самого магнію.

Науковці попереджають, що коли кальцію стає більш ніж удвічі більше, ніж магнію (співвідношення вище 2:1), такий дисбаланс може підвищувати ризик виникнення проблем із серцем, запаленнями та порушеннями обміну речовин у вашому тілі.

Залізо та кальцій

Низка іноземних досліджень показують, що майже кожен третій дорослий має низький рівень заліза. Ваш сімейний лікар може порекомендувати приймати добавки заліза, якщо ви не отримуєте достатньо цього вітаміну з раціону. Проте якщо ви також приймаєте добавки кальцію, найкраще розподілити час прийому цих вітамінів.

Як стверджують науковці, кальцій може пригнічувати засвоєння заліза, що своєю чергою призводить до його неефективності.

Як пояснює дієтологиня Дженна Літт, для досягнення найкращих результатів, слід вживати кальцій та залізо з інтервалом в одну-дві години.

Вітамін С та В12

Лікарі радять не приймати вітамін С і вітамін В12 в один і той самий час. Причина в тому, що велика доза вітаміну С може заважати вашому організму правильно засвоїти та використати вітамін В12.

Щоб уникнути нестачі В12, фахівці радять робити перерву: приймайте вітамін С не раніше, ніж через дві години після того, як випили В12.

Вітамін С та мідь

Для більшості людей немає потреби приймати добавки з міддю, але людям які мають рідкісні захворювання — целіакія, хвороба Менкеса та тим, хто приймає велику кількість цинку, це є необхідністю. Проте якщо ви приймаєте мідь та вітамін С, таке поєднання вітамінів може бути небезпечним.

Згідно з дослідженнями, поєднання цих двох добавок може спричинити оксидативний стрес та пошкодження нирок.

Жиророзчинні та водорозчинні вітаміни

За словами доктора медичних наук Вірхіліо Санчеса, існують поєднання вітамінів, яких краще уникати, навіть якщо вони не несуть прямої небезпеки. Наприклад, хоча приймати вітамін D і вітамін B12 одночасно абсолютно безпечно, це все ж не є рекомендованим підходом.

Йдеться про те, що, хоча їхнє спільне вживання нешкідливе, воно може бути неефективним з точки зору максимального засвоєння або оптимального впливу на організм.

Це тому, що вітамін D — це жиророзчинний вітамін, який краще засвоюється з їжею, тоді як B12 — це водорозчинний вітамін, який необхідно приймати натщесерце. Те саме стосується вітаміну С і вітаміну D — їх слід приймати в різний час.

Так само, водорозчинні вітаміни (які не зберігаються в організмі), такі як вітамін С, вітаміни групи B, включаючи тіамін (B1), рибофлавін (B2), ніацин (B3), пантотенову кислоту (B5), піридоксин (B6), біотин (B7), фолат/фолієву кислоту (B9) та кобаламін (B12), потребують води для засвоєння та використання організмом. Найкраще приймати після прийому їжі, запиваючи склянкою води.

Чи можна приймати ліки одночасно з вітамінами?

Доктор фармацевтичних наук із США Брюс Рак наголошує, що про те, чи вам варто приймати ліки одночасно із вітамінами, слід обговорити це із своїм сімейним лікарем.

«Деякі вітаміни та мінерали можуть взаємодіяти з ліками, особливо з антибіотиками. Прийом їх разом може зробити ваші ліки неефективними», — зауважив спеціаліст.

Раніше ТСН.ua розповідав, які вітаміни насправді потрібні нашому організму, а які — результат маркетингових стратегій, що використовують людські страхи та бажання зберегти молодість та здоров’я.

