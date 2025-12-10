- Дата публікації
Магнітна буря 10 грудня: чого очікувати від сонячної активності
Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
У середу, 10 грудня, магнітна буря далі тримається на високому рівневі. Сонячна активність потужна, що відповідатиме К-індексу 5.3.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Активні регіони на південному заході та північному заході спричинили численні сонячні спалахи за останні 24 години. Пов'язані з ними корональні вибухи не мають значних компонентів, спрямованих на Землю, проте не можна повністю виключити їх блискавичний вплив. Тому протягом наступних кількох днів очікується підвищена геомагнітна обстановка.
Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.
