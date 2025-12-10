Магнітна буря 10 грудня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © pixabay.com

У середу, 10 грудня, магнітна буря далі тримається на високому рівневі. Сонячна активність потужна, що відповідатиме К-індексу 5.3.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Активні регіони на південному заході та північному заході спричинили численні сонячні спалахи за останні 24 години. Пов'язані з ними корональні вибухи не мають значних компонентів, спрямованих на Землю, проте не можна повністю виключити їх блискавичний вплив. Тому протягом наступних кількох днів очікується підвищена геомагнітна обстановка.

Магнітна буря 10 грудня. Фото: meteoagent.

Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.

