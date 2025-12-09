Марина Боржемська зізналась, як заробляє на життя та скільки коштів їй треба на місяць

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Реклама

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська, яка нещодавно розсекретила нові стосунки, зізналась, як заробляє на життя.

Наразі знаменитість працює тренеркою в одному із шоу, головною метою якого є схуднення учасників. Проте це більш сезонна робота. Марина Боржемська в інтерв'ю Oboz.ua зізнається, що дохід їй приносить онлайн-програма, яка допомагає розвивати здорові звички та покращувати самопочуття. Також спортсменка працює індивідуальною тренеркою.

"У мене є власна онлайн-програма, присвячена здоровим звичкам та покращенню самопочуття, якою користуються люди з усього світу. Вони купують мої програми, тому що відгукується те, що я роблю та про що говорю. Ми працюємо зі спортом, активністю та загальним способом життя. Також маю клієнтів, з якими працюю індивідуально", - говорить спортсменка.

Реклама

Марина Боржемська з дітьми / © instagram.com/uzelkova.marina

Загалом, Марина Боржемська забезпечує себе та двох дітей. Також тренерка допомагає фінансово батькам. Знаменитість говорить, що щомісяця сума, яка необхідна для життя, різна. Орієнтовно, це 50-60 тисяч гривень. Загалом, це оренда житла, одяг дітям, які швидко ростуть, та незаплановані витрати.

"Якщо говорити загалом, то на місяць може йти і 50 тисяч гривень, і 60 – все залежить від ситуації. Наприклад, коли приїжджаю до Києва, мені також потрібно оплачувати житло, а це додаткові витрати. Плюс я допомагаю батькам – вони вже пенсіонери", - поділилась спортсменка.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська висловилась про конфлікт із мамою покійного ексчоловіка В'ячеслава Узелкова. Спортсменка відповіла, чи владнали вони непорозуміння.