Мільйони від мами, Bentley та гектари на неповнолітніх: як чиновники в Україні приховують своє багатство

Чиновники приховують свої статки

У жовтні 2025 року Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушень на майже 430 мільйонів гривень у кожній зі 108 перевірених декларацій. Це один із найбільших показників за історію Є-декларування.

«Хапуга.ua» публікує топ чиновників і депутатів, які «забули» вказати мільйони, нерухомість або родичів, і показує, як вони пояснюють походження своїх статків та чи зможуть уникнути відповідальності.

Одеська ОДА: гектари землі на неповнолітнього сина

Марина Зінченко — людина, яка вже 17 років очолює фінансовий департамент Одеської ОДА (нині депутатка облради від «Слуги народу») — потрапила у поле зору НАЗК.

У її деклараціях за 2022 та 2023 роки НАЗК виявило ознаки необґрунтованих активів та недостовірних даних на понад 16 мільйонів гривень. Справу вже передано до НАБУ.

Головна загадка — 37 земельних ділянок, оформлених на її сина Євгена. У 2022 році він ще був неповнолітній, але вже встиг стати власником 12% фірми ТОФ РСТ Придністровець, яку зареєструвала його мама.

Загальна площа куплених ділянок — майже 82 гектари. Більшість — у рідному селі Зінченко. Примітно, що ціни в 4-5 разів нижчі за ринкові. Реальна вартість землі, за оцінкою Київського інституту судових експертиз, становить понад 9 мільйонів гривень.

У 2024 році Зінченко дарує 6 мільйонів 300 тисяч гривень, можливо, синові, який разом із нею мешкає у Барселоні.

Аудитор та Bentley за 400 тисяч доларів

Дмитро Хандусенко — колишній заступник керівника Південного офісу Держаудитслужби, а нині в.о. заступника голови ДПС в Одеській області.

У декларації за 2023 рік виявлено порушень на понад 4 мільйони 600 тисяч гривень.

Головна загадка — 4 мільйони 400 тисяч гривень готівки, походження якої чиновник пояснити не зміг.

Чиновник задекларував криптовалюту ТЕЗЕР вартістю 1427 гривень, тоді як у реальності її вартість — близько 189 тисяч гривень.

Квартиру в центрі Одеси в елітному ЖК площею 210 м² придбав усього за 970 тисяч гривень. Це 4 621 гривня за квадратний метр. Насправді ж, ринкова ціна на нерухомість у цьому ЖК стартує від 1600 доларів за квадрат.

Нова дружина чиновника, Дар’я Хандусенко (власниця бренду одягу «Ліор»), у 2023 році в Instagram хизується Bentley Continental Jet — «блакитним звіром за 400 тисяч доларів». Вона заявила, що це машина її колишнього чоловіка, яку той повернув їй лише після суду.

Конфлікт інтересів: Дружина чиновника отримала позику у 16 мільйонів 700 тисяч гривень від Євгена Коновалова, співвласника компанії «Роздорстрой». Це та сама фірма, з якою Держаудитслужба, де працював Хандусенко, судиться через 40 мільйонів гривень. ДБР вже відкрило кримінальне провадження.

Депутат із Полтави: «Моя матір, у неї 8 мужей було»

Поки в Одесі син чиновниці скуповує гектари, у Полтаві, дуже схожа арифметика. Тут мільйони теж у землі і теж мають місце цікаві подарунки грошовій формі від мами. Руслан Телятник — людина з біографією, яку складно втиснути в декларацію.

Руслан Телятник — депутат Полтавської обласної ради від ОПЗЖ. Його декларація за 2024 рік — це цілий каталог нерухомості, готівки і логічних загадок.

Масштаб активів: Телятник та його родина оформили понад 140 об’єктів , більшість — земельні ділянки та паркові місця, куплені за останні п’ять років.

Незрозумілі заощадження: За підрахунками НАЗК, у Телятника мало б залишитись заощаджень не більше, як на 984 тисячі. Проте звідки з’явились ще 29 мільйонів гривень ?

Подарунок від мами: Найцікавіше — подарунок. У декларації вказано, 20 мільйонів гривень подарувала Балашкєвич Алла Павлівна.

«Сімейний успіх»: Журналісти зателефонували пану Телятнику, щоб запитати, хто ця щедра жінка. У розмові він пояснив: «Моя матір, у неї 8 мужей було».

НАЗК така відповідь не влаштувала. У декларації знайшли розбіжностей на понад 30 мільйонів 900 тисяч гривень. Справу передали до НАБУ.

Коли його запитали про джерела коштів, депутат роздратувався: «Ви тільки сцепилися в кошти, мільйони і все інше… У мене в попередній декларації було вказано все. Можете провірити декларацію.»

Справу Телятника наразі вивчає НАБУ.

Віктор Євпак і 49 мільйонів «забудькуватості»

Віктор Євпак — депутат Черкаської міської ради, айті-підприємець. Його декларація стала однією з наймасштабніших недостовірних декларацій року.

Порушення: Виявлено порушень на понад 49 мільйонів 200 тисяч гривень .

Основні забуті активи: Житловий будинок у Черкасах вартістю майже 9 мільйонів гривень, а також дивіденди від американських компаній на 39 мільйонів 400 тисяч гривень (майже один мільйон доларів).

Він визнав, що дійсно не задекларував будинок, бо «на цій адресі в нього кілька будинків, і цей він просто пропустив». А дивіденди США не вніс, бо «думав, що не потрібно.»

НАЗК передало справу до поліції. «Як так стало, що посадовець, який публічно виступає за прозорість, не знає, що іноземні доходи потрібно декларувати?» — дивуються журналісти.

Сільський депутат і 44 мільйони

Артем Микротичан — депутат сільради невеликої Швайківки в Бердичівському районі Житомирщини. За результатами перевірки декларацій за 2022-2023 роки, НАЗК виявило у Микротичана ознаки необґрунтованих активів та недостовірних відомостей на суму майже 44 мільйони гривень.

Що забув: За 2022 рік не задекларував майже 12 мільйонів гривень : три квартири (125 м²), земельні ділянки, корпоративні права на 1,8 млн грн, позики на 8 мільйонів гривень та 218 тисяч доходу від підприємницької діяльності. За 2023 рік не згадав про ті самі квартири, «Тойоту» і ще 5 мільйонів 700 тисяч гривень , якими він «начебто повернув борг». Звідки взялись ці гроші — не пояснив.



НАЗК уже передало обґрунтований висновок до правоохоронців.

Необґрунтовані активи, кримінал і «фікція»: Статистика перевірок декларацій у 2025 році

Порушення в деклараціях — це не поодинокі випадки, а система. НАЗК продовжує виявляти мільйонні розбіжності, але реальне покарання залишається примарним.

Масштаб перевірок (2025 р.): НАЗК завершило 846 повних перевірок декларацій. У 843 із них знайшли порушення.

Кримінальні ознаки: У 58% випадків виявлено ознаки криміналу або серйозних адмінправопорушень. Йдеться про: незаконне збагачення на 463 мільйони гривень ; необґрунтовані активи на 110 мільйонів гривень ; недостовірні відомості на понад 3,5 мільярди гривень .



Хоча робота кипить, на практиці покарань кіт наплакав. Із сотень перевірок до суду потрапили лише 35 справ. Лише дев’ять з них завершились вироками, і більшість — умовні строки або штрафи за вартістю одного паркомісця в столиці.

