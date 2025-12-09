Миллионы от мамы, Bentley и гектары на несовершеннолетних: как чиновники в Украине скрывают свое богатство

Чиновники скрывают свое состояние

В октябре 2025 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушений почти 430 миллионов гривен в каждой из 108 проверенных деклараций. Это один из крупнейших показателей за историю Е-декларирования.

«Хапуга.ua» публикует топ чиновников и депутатов, которые «забыли» указать миллионы, недвижимость или родственников, и показывает, как они объясняют происхождение своего состояния и смогут ли избежать ответственности.

Одесская ОГА: гектары земли на несовершеннолетнего сына

Марина Зинченко — человек, который уже 17 лет возглавляет финансовый департамент Одесской ОГА (ныне депутат облсовета от «Слуги народа») — попал в поле зрения НАПК.

в ее декларациях за 2022 и 2023 годы НАПК выявило признаки необоснованных активов и недостоверных данных на более 16 миллионов гривен. Дело уже передано в НАБУ.

Главная загадка — 37 земельных участков, оформленных на ее сына Евгения. В 2022 году он еще был несовершеннолетний, но уже успел стать владельцем 12% фирмы ТОФ РСТ Приднестровец, которую зарегистрировала его мама.

Общая площадь купленных участков — почти 82 гектара. Большинство — в родном селе Зинченко. Примечательно, что цены в 4-5 раз ниже рыночных. Реальная стоимость земли, по оценке Киевского института судебных экспертиз, составляет более 9 миллионов гривен.

В 2024 году Зинченко дарит 6 миллионов 300 тысяч гривен, возможно, сыну, который вместе с ней живет в Барселоне.

Аудитор и Bentley за 400 тысяч долларов

Дмитрий Хандусенко — бывший заместитель руководителя Южного офиса Госаудитслужбы, а ныне и.о. заместителя председателя ГНС в Одесской области.

В декларации за 2023 год выявлено нарушений на более 4 миллионов 600 тысяч гривен.

Главная загадка — 4 миллиона 400 тысяч гривен наличных, происхождение которых чиновник объяснить не смог.

Чиновник задекларировал криптовалюту ТЕЗЕР стоимостью 1427 гривен, тогда как в реальности ее стоимость — около 189 тысяч гривен.

Квартиру в центре Одессы в элитном ЖК площадью 210 м² приобрел всего за 970 тысяч гривен. Это 4 621 гривна за квадратный метр. На самом деле, рыночная цена на недвижимость в этом ЖК стартует от 1600 долларов за квадрат.

Новая жена чиновника, Дарья Хандусенко (владелица бренда одежды «Лиор»), в 2023 году в Instagram щеголяет Bentley Continental Jet — «голубым зверем за 400 тысяч долларов». Она заявила, что это машина ее бывшего мужа, которую тот вернул ей только после суда.

Конфликт интересов: Жена чиновника получила заем в 16 миллионов 700 тысяч гривен от Евгения Коновалова, совладельца компании «Роздорстрой». Это та самая фирма, с которой Госаудитслужба, где работал Хандусенко, судится из-за 40 миллионов гривен. ГБР уже открыло уголовное производство.

Депутат из Полтавы: «Моя мать, у нее 8 мужей было»

Пока в Одессе сын чиновницы скупает гектары, в Полтаве, очень похожая арифметика. Здесь миллионы тоже в земле и тоже имеют место интересные подарки в денежной форме от мамы. Руслан Телятник — человек с биографией, которую сложно втиснуть в декларацию.

Руслан Телятник — депутат Полтавского областного совета от ОПЗЖ. Его декларация за 2024 год — это целый каталог недвижимости, наличности и логических загадок.

Масштаб активов: Телятник и его семья оформили более 140 объектов , большинство — земельные участки и парковые места, купленные за последние пять лет.

Непонятные сбережения: По подсчетам НАПК, у Телятника должно остаться сбережений не более чем на 984 тысячи. Однако откуда появились еще 29 миллионов гривен ?

Подарок от мамы: Самое интересное — подарок. В декларации указано, 20 миллионов гривен подарила Балашкевич Алла Павловна.

«Семейный успех»: Журналисты позвонили господину Телятнику, чтобы спросить, кто эта щедрая женщина. В разговоре он объяснил: «Моя мать, у нее 8 мужей было».

НАПК такой ответ не устроил. В декларации нашли расхождений на более 30 миллионов 900 тысяч гривен. Дело передали в НАБУ.

Когда его спросили об источниках средств, депутат разозлился: «Вы только сцепились в средства, миллионы и все остальное… У меня в предыдущей декларации было указано все. Можете проверить декларацию.»

Дело Телятника сейчас изучает НАБУ.

Виктор Евпак и 49 миллионов «забывчивости»

Виктор Евпак — депутат Черкасского городского совета, айти-предприниматель. Его декларация стала одной из самых масштабных недостоверных деклараций года.

Нарушения: Выявлено нарушений на более 49 миллионов 200 тысяч гривен .

Основные забытые активы: Жилой дом в Черкассах стоимостью почти 9 миллионов гривен, а также дивиденды от американских компаний на 39 миллионов 400 тысяч гривен (почти один миллион долларов).

Он признал, что действительно не задекларировал дом, потому что «на этом адресе у него несколько домов, и этот он просто пропустил». А дивиденды США не внес, потому что «думал, что не нужно»

НАПК передало дело в полицию. «Как так стало, что чиновник, который публично выступает за прозрачность, не знает, что иностранные доходы нужно декларировать? " — удивляются журналисты.

Сельский депутат и 44 миллиона

Артем Микротичан — депутат сельсовета небольшой Швайковки в Бердичевском районе Житомирщины. По результатам проверки деклараций за 2022-2023 годы, НАПК выявило у Микротичана признаки необоснованных активов и недостоверных сведений на сумму почти 44 миллиона гривен.

Что забыл:За 2022 год не задекларировал почти 12 миллионов гривен: три квартиры (125 м²), земельные участки, корпоративные права на 1,8 млн грн, займы на 8 миллионов гривен и 218 тысяч дохода от предпринимательской деятельности.За 2023 год не вспомнил о тех же квартирах, «Тойоте» и еще 5 миллионов 700 тысяч гривен, которыми он «вроде бы вернул долг». Откуда взялись эти деньги — не объяснил.

НАПК уже передало обоснованное заключение в правоохранительные органы.

Необоснованные активы, криминал и «фикция»: Статистика проверок деклараций в 2025 году

Нарушения в декларациях — это не единичные случаи, а система. НАПК продолжает выявлять миллионные расхождения, но реальное наказание остается призрачным.

Масштаб проверок (2025 г.): НАПК завершило 846 полных проверок деклараций. В 843 из них нашли нарушения.

Уголовные признаки: В 58% случаев выявлены признаки криминала или серьезных админправонарушений. Речь идет о:незаконном обогащении на 463 миллиона гривен;необоснованные активы на 110 миллионов гривен;недостоверные сведения на более чем 3,5 миллиарда гривен.

Хотя работа кипит, на практике наказаний кот наплакал. Из сотен проверок в суд попали только 35 дел. Лишь девять из них завершились приговорами, и большинство — условные сроки или штрафы по стоимости одного паркоместа в столице.

