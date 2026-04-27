"Моя стопа просто вибухнула": олімпійської чемпіонка шокувала кадрами травми після марафону

Спортсменка Ейліш Макколган

Британська легкоатлетка та чотириразова олімпійська чемпіонка Ейліш Макколган довела, що межі людської витривалості набагато ширші, ніж ми звикли думати. Посівши почесне сьоме місце на Лондонському марафоні, вона поділилася жахливими подробицями своєї травми: посеред дистанції її стопа фактично «вибухнула».

Про це пише видання LAD Bible.

Кривавий фініш

Після завершення забігу Макколган опублікувала в Instagram фотографії своїх закривавлених кросівок та понівеченої стопи. Попри нестерпний біль, спортсменка змогла фінішувати з вражаючим часом 2:24:51.

«Це звучить дивно, але єдиний спосіб це описати — я відчула, як моя стопа просто вибухнула», — зізналася Ейліш після гонки.

Щоб уникнути чуток, атлетка одразу спростувала припущення про неякісне екіпірування. Вона наголосила, що це не були нові кросівки чи замалі шкарпетки — у цьому ж взутті вона успішно провела всі тренування.

Можливі причини «вибуху»

Спортсменка припускає, що стопи могли сильно набрякнути під час бігу.

За день до марафону у Ейліш з’явилася незрозуміла висипка, що поширилася на литки. Вона то зникала, то з’являлася знову, і команда припускає, що це могло вплинути на стан шкіри.

«Я бігла як заведена»

Проблеми почалися невдовзі після середини дистанції. Величезний пухир, що лопнув, викликав не лише біль, а й паніку.

Через травму Макколган перестала відчувати тиск через стопу.

Зміна техніки бігу через біль призвела до того, що на 24-й милі (близько 38 км) почало «здавати» коліно.

«Я думала: Боже, я не можу дійти до 24-ї милі і просто здатися зараз», — згадує зірка Team GB.

Спортсменка бере паузу

Попри розчарування тим, як підвело тіло, Ейліш пишається тим, що змогла перетнути фінішну лінію. Зараз вона бере заслужену паузу для відновлення. Попереду у спортсменки серйозна мета — підготовка до Ігор Співдружності, які відбудуться вже цього літа.

Шанувальники у Мережі називають фініш Макколган «героїчним», адже пробігти понад 20 кілометрів з розірваною до крові стопою і залишитися в топ-10 — це результат, гідний олімпійської легенди.