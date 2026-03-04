ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
163
1 хв

4-річний одесит встановив рекорд України: зробив 1150 присідань без зупинки

4-річний одесит Давид Дулогло встановив рекорд України, виконавши 1150 присідань за 65 хвилин без перерви. 

Кирило Шостак
4-річний одесит Давид Дулогло встановив рекорд України

4-річний одесит Давид Дулогло встановив рекорд України / © Суспільне

Чотирирічний житель Одеси Давид Дулогло встановив рекорд України, виконавши 1150 присідань за одну годину і п’ять хвилин. Хлопчик став наймолодшою дитиною, якій вдалося виконати таку кількість вправ у режимі безперервного виконання (non-stop).

Про це мати хлопчика Світлана Дулогло розповіла “Суспільному”.

За її словами, перед встановленням рекорду вона дуже хвилювалася, адже Давид ще зовсім маленький і легко може відволіктися.

“Давид маленький, його може відволікти будь-яка дрібниця. Навіть якщо задзвонить телефон — він може переключитися”, — зазначила жінка.

4-річний одесит Давид Дулогло встановив рекорд України. / © Суспільне

4-річний одесит Давид Дулогло встановив рекорд України. / © Суспільне

Попри хвилювання, досягнення хлопчика офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України, після чого Давид отримав відповідний сертифікат.

Цікаво, що спортивні досягнення у родині — не рідкість. 7-річна сестра Давида, Мілана, також є рекордсменкою. Вона виконала 1177 присідань за 38 хвилин без перерви.

Тренує обох дітей їхній батько Руслан Дулогло.

Нагадаємо, раніше 12-річний Андрій Бірців став новим рекордсменом України з гирьового спорту серед дітей. Хлопець встановив досягнення у номінації «поштовх двох гир», виконавши 41 підйом двох гир вагою 8 кілограмів кожна обома руками, всього за 60 секунд.

