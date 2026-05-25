Удар вторым "Орешником" по оккупированной Донбасу: в Воздушных силах прояснили ситуацию

Ракета «Орешник» / © ТСН

Сетью распространяется информация, что в ночь на 24 мая оккупационные войска выпустили на Украину два «Орешника». Впрочем, в Воздушных силах ВСУ официально подтвердили лишь один запуск.

Об этом в комментарии «24 Канала» сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Второй пуск «Орешника»: детали

В Сети пишут, что во время массированного обстрела Украины в ночь на 24 мая Россия выпустила две ракеты «Орешник». Пуск первой, по данным мониторинговых каналов, мог произойти около 1:00, однако подтверждений попаданий поначалу не было — так что такая информация казалась сомнительной.

Впрочем, впоследствии появились предположения, что одна из ракет якобы могла попасть на ТОТ Донецкой области — в районе Авдеевки или Ясиноватой. Также не исключается, что удар мог быть по позициям русских войск.

В свою очередь Юрий Игнат сообщил, что сейчас официально подтверждается только один запуск. В то время как информации о возможном втором запуске пока нет.

По словам Игната, в случае появления новых данных появится официальное сообщение. Также он добавил, что в настоящее время нет подтвержденной информации о возможных поражениях «Орешником» позиций российских войск.

На кадрах виден недостроенный ТРЦ Rose Park в Донецке, а сама камера направлена в направлении севера/северо-запада / © из соцсетей

Во время массированной атаки в ночь на 24 мая россияне применили две БРСД «Орешник» — monitor. / © из соцсетей

Напомним, в ночь на 24 мая российская оккупационная армия совершила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что армия РФ атаковала Белоцерковский район в Киевской области, россияне нанесли удар баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», а именно «Орешник». В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.

