Що буде з зарплатами українців 2026 року: прогноз НБУ
Зарплати в Україні продовжать зростати, а рівень безробіття поступово знижуватиметься на тлі структурних змін на ринку праці та дефіциту кваліфікованих працівників.
Реальні зарплати українців 2026 року зростуть на понад 11%, а безробіття знизиться до 10%. У наступні роки зарплати продовжать зростати на 6–7% щороку.
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
«В умовах відновлення економічної активності ринок праці потребуватиме значної кількості працівників. Високий попит на робочу силу сприятиме скороченню безробіття і підтримуватиме збільшення зарплат», — йдеться у повідомленні відомства.
Прогноз зростання реальних зарплат
2026 рік — на понад 11%
2027–2028 роки — на 6–7% щороку
За прогнозом НБУ, безробіття цього року знизиться до 10%, а в наступні роки становитиме близько 9%.
Зарплати в Україні
В Україні у травні середня зарплата може зрости оціночно на 1,5% або на 400–450 грн. Основними чинниками зростання експерти називають дефіцит робочої сили, посилення конкуренції за персонал і поступову адаптацію економіки до умов воєнного часу.
Однак автоматичного підвищення заробітків не буде, а розрив між високими й низькими зарплатами продовжить збільшуватися.