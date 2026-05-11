Гроші
425
1 хв

Що буде з зарплатами українців 2026 року: прогноз НБУ

Зарплати в Україні продовжать зростати, а рівень безробіття поступово знижуватиметься на тлі структурних змін на ринку праці та дефіциту кваліфікованих працівників.

Анастасія Павленко
В Україні очікують зростання зарплат

Реальні зарплати українців 2026 року зростуть на понад 11%, а безробіття знизиться до 10%. У наступні роки зарплати продовжать зростати на 6–7% щороку.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

«В умовах відновлення економічної активності ринок праці потребуватиме значної кількості працівників. Високий попит на робочу силу сприятиме скороченню безробіття і підтримуватиме збільшення зарплат», — йдеться у повідомленні відомства.

Прогноз зростання реальних зарплат

  • 2026 рік — на понад 11%

  • 2027–2028 роки — на 6–7% щороку

За прогнозом НБУ, безробіття цього року знизиться до 10%, а в наступні роки становитиме близько 9%.

Зарплати в Україні

В Україні у травні середня зарплата може зрости оціночно на 1,5% або на 400–450 грн. Основними чинниками зростання експерти називають дефіцит робочої сили, посилення конкуренції за персонал і поступову адаптацію економіки до умов воєнного часу.

Однак автоматичного підвищення заробітків не буде, а розрив між високими й низькими зарплатами продовжить збільшуватися.

