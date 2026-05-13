В українців можуть забирати до 50% зарплати: кого це стосується

У деяких українців можуть забирати з зарплати до 50% суми. Це можливо в кількох випадках, які залежать від роботи працівника. У кого можуть забрати пів зарплати?

Про це детальніше розповіли в Управлінні інспекційної діяльності у Кіровоградській області.

В Управлінні інспекційної діяльності у Кіровоградській області поділилися, що обмеження відрахувань із заробітної плати встановлені статтею 127 Кодексу законів про працю України. Відраховувати певний відсоток від зарплати можуть лише у випадках, передбачених цим законом.

Йдеться, що вираховувати кошти з зарплати працівників українських підприємств можуть у випадках покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють.

Такі відрахування можуть відбуватися за наказом (розпорядженням) роботодавця. Закон передбачає такі випадки відрахувань із зарплат працівників:

для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати;

для повернення коштів, які були виплачені випадково / через помилку;

для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу на службове відрядження чи переведення;

на господарські потреби, якщо працівник не заперечує підстав і розміру відрахування.

В усіх цих випадках роботодавець має право видати наказ про відрахування коштів із зарплати, але не пізніше місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми.

Також накази про відрахування із зарплати мають бути видані під час звільнення працівника до закінчення робочого року, в рахунок якого він одержав відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки, а також при направленні на навчання та у зв’язку з переходом на пенсію; під час відшкодування шкоди, завданої з вини працівника підприємству.

Під час кожної виплати зарплати сума всіх відрахувань не може перевищувати 20% виплати, а в деяких випадках — 50% заробітної плати, яка належить працівнику.

Під час відрахування з заробітної плати навіть за кількома документами працівнику мають видати мінімально 50% зарплати.

Забирати кошти не можна з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат.

В Україні зросли зарплати чиновників

Нагадаємо, у березні 2026 року середня зарплата в центральних органах виконавчої влади України сягнула 58 тисяч гривень.

Найвищі виплати зафіксовано в Антимонопольному комітеті — 95,9 тис. грн, НКРЕКП — 95,3 тис. грн та Рахунковій палаті — 80,8 тис. грн.

У Верховній Раді середні зарплати зросли до 79 тис. грн. Загалом по країні середня заробітна плата штатних працівників зросла до 30 356 гривень. Лідером за рівнем доходів залишається Київ із середньою зарплатою 49 381 грн.

Найнижчі оклади спостерігаються у Кіровоградській та Чернівецькій областях.

