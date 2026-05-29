Одна з найкорисніших риб у світі: вона перевершує лосось і тріску за поживними властивостями

Яка риба найкорисніша / © pexels.com

Реклама

Одним із таких «лідерів здоров’я» називають морського окуня (також відомого як лабракс) — рибу, яка в останні роки все частіше потрапляє до списку найкращих продуктів для здорового харчування, пишуть в Kobieta.

Чим морський окунь кращий за лосося

Лосось традиційно вважається одним із найкорисніших видів риби завдяки високому вмісту омега-3 жирних кислот. Однак морський окунь має свої переваги, які роблять його не менш цінним для щоденного раціону:

Менша калорійність — містить значно менше жиру, ніж лосось, тому він ідеально підходить для тих, хто стежить за вагою або дотримується дієти. Високий вміст білка — є чудовим джерелом легкозасвоюваного білка, необхідного для м’язів, шкіри та імунної системи. Легке травлення — завдяки ніжній структурі м’яса морський окунь добре засвоюється організмом і підходить навіть для дієтичного та дитячого харчування. Низький вміст шкідливих речовин — у порівнянні з деякими іншими видами риби, морський окунь зазвичай містить менше важких металів, що робить його безпечнішим для регулярного вживання.

Харчова цінність і користь для організму

Регулярне вживання якісної риби допомагає:

Реклама

підтримувати здоров’я серцево-судинної системи;

покращувати роботу мозку та концентрацію;

зміцнювати імунітет;

нормалізувати рівень холестерину;

забезпечувати організм необхідними амінокислотами.

Морський окунь поєднує в собі легкість, поживність і збалансований склад, що робить його відмінною альтернативою більш жирним видам риби.

Як краще готувати морського окуня

Щоб зберегти максимум користі, рекомендується готувати рибу щадними способами:

запікання у духовці з овочами;

приготування на пару;

гриль без зайвого жиру;

тушкування у легких соусах.

Смажена риба також можлива, але вона втрачає частину корисних властивостей через додатковий жир.

Морський окунь — це приклад риби, яка може сміливо конкурувати з лососем за користю для організму. Завдяки низькій калорійності, високому вмісту білка та легкій засвоюваності він заслужено входить до списку найздоровіших продуктів для щоденного харчування.

Реклама

FAQ

Яка риба найкорисніша для здоров’я?

До найкорисніших видів риби відносять морського окуня, лосося, скумбрію та тріску — залежно від потреб організму.

Чи справді морський окунь корисніший за лосося?

Він не обов’язково «кращий», але має менше калорій і жиру, тому часто вважається більш дієтичним варіантом.

Реклама

Як часто потрібно їсти рибу для користі організму?

Дієтологи зазвичай рекомендують вживати рибу 2–3 рази на тиждень для отримання оптимальної кількості корисних речовин.

Новини партнерів