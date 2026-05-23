Булгур: що це за крупа, користь, склад і все, що потрібно знати

Яка крупа корисніша: рис чи булгур / © pexels.com

Реклама

У країнах Близького Сходу та Середземномор’я булгур, пишуть в Healthline, булгур є базовим продуктом у раціоні, а сьогодні він активно набирає популярності як корисна альтернатива рису та іншим гарнірам.

Харчова цінність булгуру

Булгур вважається поживною та збалансованою крупою. Він містить:

складні вуглеводи, що дають тривалу енергію;

значну кількість харчових волокон;

рослинний білок;

вітаміни групи B (підтримка нервової системи та метаболізму);

мінерали: магній, залізо, марганець.

Завдяки високому вмісту клітковини булгур добре насичує і допомагає контролювати апетит.

Реклама

Користь булгуру для організму

1. Підтримує травлення — клітковина у складі булгуру сприяє нормальній роботі кишківника та допомагає уникати закрепів.

2. Довго забезпечує ситість — повільні вуглеводи поступово вивільняють енергію, що допомагає уникати різких стрибків голоду.

3. Може підтримувати контроль ваги — завдяки високій ситності булгур часто включають у раціони для зниження або контролю ваги.

4. Сприяє здоров’ю серця — цільнозернові продукти, зокрема булгур, пов’язані з кращими показниками серцево-судинного здоров’я.

Реклама

5. Допомагає стабілізувати рівень цукру — низький глікемічний індекс робить його кращим вибором порівняно з очищеними крупами.

Булгур у порівнянні з рисом

На відміну від білого рису, булгур:

містить більше клітковини;

має більш виражений поживний профіль;

довше забезпечує відчуття ситості;

повільніше підвищує рівень глюкози в крові.

Саме тому його часто рекомендують як більш корисну альтернативу звичним гарнірам.

Як готувати булгур

Булгур дуже простий у приготуванні:

Реклама

Промийте крупу (за бажанням). Залийте водою у пропорції приблизно 1:2. Доведіть до кипіння. Варіть 10–15 хвилин на слабкому вогні. Залиште під кришкою, щоб він «дійшов».

Булгур чудово поєднується з овочами, м’ясом, рибою, а також підходить для салатів (наприклад, табуле).

Як використовувати булгур у раціоні

як гарнір замість рису або картоплі

у салатах зі свіжими овочами;

у супах для більшої поживності;

як основу для вегетаріанських страв;

у запіканках та фаршированих овочах.

Булгур — це проста у приготуванні, поживна та універсальна крупа. Вона може стати корисною альтернативою рису та іншим рафінованим гарнірам, підтримуючи травлення, енергію та загальний баланс харчування.

FAQ

Що таке булгур і з чого його роблять?

Реклама

Булгур — це крупа з твердих сортів пшениці, яку пропарюють, висушують і дроблять. Завдяки цьому він швидко готується і зберігає корисні речовини.

Чим корисний булгур для організму?

Булгур багатий на клітковину, вітаміни групи B та мінерали. Він покращує травлення, дає тривале відчуття ситості та допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Як правильно готувати булгур?

Реклама

Його варять приблизно 10–15 хвилин у воді у пропорції 1:2. Після приготування дають настоятися під кришкою, щоб крупа стала розсипчастою.

Новини партнерів