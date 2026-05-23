Булгур: що це за крупа, користь, склад і все, що потрібно знати
Булгур — це цільнозернова крупа, виготовлена з твердих сортів пшениці. Його спочатку пропарюють, потім висушують і дроблять, завдяки чому він швидко готується та зберігає більшість поживних речовин.
У країнах Близького Сходу та Середземномор’я булгур, пишуть в Healthline, булгур є базовим продуктом у раціоні, а сьогодні він активно набирає популярності як корисна альтернатива рису та іншим гарнірам.
Харчова цінність булгуру
Булгур вважається поживною та збалансованою крупою. Він містить:
складні вуглеводи, що дають тривалу енергію;
значну кількість харчових волокон;
рослинний білок;
вітаміни групи B (підтримка нервової системи та метаболізму);
мінерали: магній, залізо, марганець.
Завдяки високому вмісту клітковини булгур добре насичує і допомагає контролювати апетит.
Користь булгуру для організму
1. Підтримує травлення — клітковина у складі булгуру сприяє нормальній роботі кишківника та допомагає уникати закрепів.
2. Довго забезпечує ситість — повільні вуглеводи поступово вивільняють енергію, що допомагає уникати різких стрибків голоду.
3. Може підтримувати контроль ваги — завдяки високій ситності булгур часто включають у раціони для зниження або контролю ваги.
4. Сприяє здоров’ю серця — цільнозернові продукти, зокрема булгур, пов’язані з кращими показниками серцево-судинного здоров’я.
5. Допомагає стабілізувати рівень цукру — низький глікемічний індекс робить його кращим вибором порівняно з очищеними крупами.
Булгур у порівнянні з рисом
На відміну від білого рису, булгур:
містить більше клітковини;
має більш виражений поживний профіль;
довше забезпечує відчуття ситості;
повільніше підвищує рівень глюкози в крові.
Саме тому його часто рекомендують як більш корисну альтернативу звичним гарнірам.
Як готувати булгур
Булгур дуже простий у приготуванні:
Промийте крупу (за бажанням).
Залийте водою у пропорції приблизно 1:2.
Доведіть до кипіння.
Варіть 10–15 хвилин на слабкому вогні.
Залиште під кришкою, щоб він «дійшов».
Булгур чудово поєднується з овочами, м’ясом, рибою, а також підходить для салатів (наприклад, табуле).
Як використовувати булгур у раціоні
як гарнір замість рису або картоплі
у салатах зі свіжими овочами;
у супах для більшої поживності;
як основу для вегетаріанських страв;
у запіканках та фаршированих овочах.
Булгур — це проста у приготуванні, поживна та універсальна крупа. Вона може стати корисною альтернативою рису та іншим рафінованим гарнірам, підтримуючи травлення, енергію та загальний баланс харчування.
