Легендарная стрижка "фоб" снова в моде: омолаживает и придает волосам экстраординарный объем

Лучшая омолаживающая стрижка 2026

Мир моды цикличен: то, что было популярно десятки лет назад, снова возвращается на подиумы и в обыденные образы. Одним из таких ярких возвратов стала легендарная стрижка фоб. Она снова привлекает внимание стилистов и женщин, которые ищут прическу с эффектом омоложения и природного объема без сложной укладки.

Что такое стрижка фоб

Фоб — это многослойная стрижка средней длины с мягкими переходами и объемной верхней частью. Ее главная особенность — создание легкой, подвижной формы, не имеющей тяжелого застывшего вида.

В отличие от классического каре или ровного среза, фоб придает волосам динамики и естественную легкость.

Почему эта стрижка омолаживает

Эффект омоложения достигается благодаря нескольким факторам. Во-первых, объем у верхушки визуально подтягивает черты лица. Во-вторых, мягкие слои вокруг лица скрывают возрастные изменения и придают свежесть образу.

Кроме того, легкая небрежность стрижки создает современный и непринужденный вид, автоматически снимающий несколько лет.

Какие преимущества стрижки «фоб»

Главное преимущество этой прически — универсальность. Она подходит как для тонких, так и для густых волос.

Для тонких волос «фоб» создает визуальный объем, а для густых — облегчает массу и делает форму более управляемой.

Еще один плюс — минимальные требования к укладке. Достаточно лёгкой сушки феном или естественного высыхания, чтобы прическа выглядела стильно.

Стрижка подходит для всех типов лица, особенно идеальна для овального, квадратного и удлиненного. Она помогает сбалансировать черты и сделать их более мягкими. Также «фоб» часто рекомендуют женщинам, желающим изменить образ без радикально коротких волос.