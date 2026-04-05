Вино замедляет старение у мужчин / © Associated Press

Один-два бокала вина в день замедляют старение у мужчин, но не имеют такого «молодильного» эффекта у женщин.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в университете LUM в Казамасиме, на юге Италии, сообщает The Daily Mail.

Исследователи сравнивали профили употребления алкоголя с биологическим возрастом 22 000 человек. Биологический возраст, основанный на физиологическом возрасте клеток, тканей и органов, считается лучшим показателем риска заболеваний и смертности, чем хронологический возраст.

Биологическое старение было рассчитано с помощью искусственного интеллекта через анализ данных образцов крови мужчин и женщин на основе 36 маркеров в крови, включая гормоны, жиры и воспалительные соединения.

Результаты показали, что мужчины, которые выпивают около 200 мл вина в день, были примерно на 0,4 года биологически моложе тех, кто не пьет.

Женщины от вина не получают такого же «молодильного» эффекта. Медики объясняют это тем, что мужчины и женщины по-разному метаболизируют алкоголь и имеют другой гормональный профиль.

Итальянские врачи говорят, что вино является основным источником полифенолов, которые, как считается, уменьшают воспаление, оксидативный стресс и улучшают метаболические функции. Все это связано с замедлением старения.

В то же время другие алкогольные напитки такого эффекта не имеют.

«Умеренное потребление вина, но не общее потребление алкоголя, может способствовать замедлению биологического старения у мужчин. Такие компоненты, как полифенолы, являются правдоподобным объяснением», — говорится в выводах этого исследования, опубликованного в Международном журнале общественного здоровья.

Напомним, самая старая женщина мира прожила 117 лет, а ее биологический возраст оказался значительно ниже. Исследование показало необычное сочетание генов, микробиома и метаболизма.