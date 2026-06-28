Кто имеет право на нижнюю полку и столик в поезде: "Укрзализныця" поставила точку в споре

В Укрзализныце разъяснили правила для пассажиров / © Укрзализныця

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Пассажиры могут пользоваться тем местом в поезде, которое указано в их билете. Соответствующие правила предусмотрены правилами перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины.

Это объяснили в «Укрзализныце».

В УЗ пояснили, что пассажир с билетом на нижнюю полку имеет право занимать свое место и пользоваться конструктивно принадлежащими элементами купе. В частности, это касается столика.

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«Элементы купе, в том числе столик, относятся к нижним местам, за которыми они конструктивно закреплены», — отметили у перевозчика.

Пассажир с верхней полки не имеет автоматического права пользоваться нижним местом или размещать там свои вещи без разрешения человека, купившего билет на нижнюю полку.

В то же время, правила не запрещают совместно пользоваться столиком или другими удобствами в вагоне. Однако это возможно только по взаимному согласию пассажиров.

Можно ли сидеть на нижней полке с чужим билетом

Если пассажир приобрел билет на верхнюю полку, он может попросить разрешения у соседа снизу посидеть на его месте. Но требовать этого он не имеет права.

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Также пассажир с нижней полкой может отказать другому путешественнику в использовании своего места или пространства под ним.

В «Укрзализныце» отметили: личные вещи пассажиров с верхних полок должны храниться на верхних багажных полках или в предусмотренных местах в купе.

Так что популярная дискуссия о том, «кто имеет право на нижнюю полку», получила официальное разъяснение. Билет определяет не только место для сна, но и право использования закрепленного пространства.

Напомним, в «Укрзализныце» также объяснили причину массовых задержек поездов из Польши. К этому привели массовые перебои в энергетической инфраструктуре на территории Польши.

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