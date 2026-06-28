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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
345
Время на прочтение
2 мин

Как охладить комнату без кондиционера: мужчина показал странный, но действенный лайфхак

Во время сильной жары уснуть без кондиционера бывает сложно. Один пользователь TikTok предложил необычный способ охладить спальное место с помощью вентилятора и обычного пододеяльника.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Жара

Жара / © Credits

Британец Дин Купер поделился необычным лайфхаком, по его словам, помогающим охладить спальню в жару и лучше спать без кондиционера.

О своем способе он поведал в TikTok.

Для лайфхака нужны только два обычных предмета — вентилятор и пустое пододеяльник. Сначала Дин включил стоявший рядом с кроватью вентилятор, а затем направил отверстие пододеяльника в его сторону.

После этого пододеяльник наполнился воздухом, образовав что-то вроде прохладного кокона. Сам Дин забрался внутрь и назвал это "кондиционером для людей, у которых нет кондиционера".

По словам мужчины, внутри создается постоянная циркуляция воздуха, поэтому человек лежит в своеобразном "охлаждающем тоннеле".

"Это смешно. Выглядит смешно. Но когда на улице невыносимая жара, мне все равно", - сказал он.

Дин отметил, что такой способ может помочь тем, кому тяжело спать в душную ночь. В то же время, он советует использовать этот лайфхак осторожно, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем.

В комментариях один из пользователей заметил, что спать с вентилятором, направленным прямо на себя, может быть не лучшей идеей, ведь это иногда вызывает мышечный дискомфорт.

На это Дин ответил, что сам спит с вентилятором почти круглый год, потому что это помогает ему лучше чувствовать себя ночью. Если становится холодно, он просто берет дополнительное одеяло.

Напомним, из-за летней жары многим людям все труднее уснуть и не просыпаться ночью. Эксперты поделились шестью рекомендациями, которые помогут улучшить сон.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
345
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