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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

На Киевщине произошла стрельба прямо в центре города, есть раненый — первые подробности

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Пистолет

Пистолет

В центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия.

Об этом пишет полиция Киевской области.

Инцидент произошел вечером 11 июля около 19.38 на улице Ярослава Мудрого. В полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что неизвестный совершил выстрел из пневматического оружия и травмировал парня.

В результате выстрела телесные повреждения получил 18-летний юноша. Его госпитализировали, пока медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ювенальные и патрульные полицейские.

Правоохранители устанавливают лицо, которое совершило выстрел, а также выясняют все обстоятельства инцидента.

Происшествия Украины — последние новости

Напомним, в Одессе умер 10-месячный младенец. Несовершеннолетние родители оставили его дома, а когда вернулись, оно уже было мертвым. Предварительная причина смерти — удушение пищей.

Также, в Кировоградской области группа несовершеннолетних издевалась над 10-летним мальчиком: раздевали, избивали, обливали мочой, заставляли есть козьи стулы и пытались засунуть вилку. Инцидент произошел 4 июля. Бабушка ребенка обратилась в полицию после того, как увидела видео. На родителей четырех подростков составили административные протоколы. Ювенальная полиция расследует дело.

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Дата публикации
Количество просмотров
232
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