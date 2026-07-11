Футболист-участник ЧМ-2026 внезапно умер в возрасте 25 лет

Джейден Адамс / © Associated Press

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Футболист сборной ЮАР и южноафриканского клуба "Маммелоди Сандаунс" Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет.

Трагическую новость сообщает Sunday World.

По информации источника, утром в субботу, 11 июля, игрок покончил жизнь самоубийством в своем доме.

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Отмечается, что во время пребывания на мировом первенстве футболист пережил личную трагедию — две недели назад умерла его 72-летняя бабушка.

Адамс на ЧМ-2026 сыграл в трех из четырех матчей сборной ЮАР на турнире.

На ЧМ-2026 сборная ЮАР заняла второе место в группе A, уступив Мексике (0:2), сыграв вничью с Чехией (1:1) и одолев Южную Корею (1:0). Южноафриканцы впервые в своей истории пробились в плей-офф Мундиаля, а в 1/16 финала минимально уступили Канаде (0:1).

Ранее сообщалось, что умер известный французский футболист и тренер.

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