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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Футболист-участник ЧМ-2026 внезапно умер в возрасте 25 лет

По информации СМИ, Джейден Адамс покончил жизнь самоубийством.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Джейден Адамс

Джейден Адамс / © Associated Press

Футболист сборной ЮАР и южноафриканского клуба "Маммелоди Сандаунс" Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет.

Трагическую новость сообщает Sunday World.

По информации источника, утром в субботу, 11 июля, игрок покончил жизнь самоубийством в своем доме.

Отмечается, что во время пребывания на мировом первенстве футболист пережил личную трагедию — две недели назад умерла его 72-летняя бабушка.

Адамс на ЧМ-2026 сыграл в трех из четырех матчей сборной ЮАР на турнире.

На ЧМ-2026 сборная ЮАР заняла второе место в группе A, уступив Мексике (0:2), сыграв вничью с Чехией (1:1) и одолев Южную Корею (1:0). Южноафриканцы впервые в своей истории пробились в плей-офф Мундиаля, а в 1/16 финала минимально уступили Канаде (0:1).

Ранее сообщалось, что умер известный французский футболист и тренер.

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Дата публикации
Количество просмотров
398
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